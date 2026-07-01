Los bomberos de la Diputación regresan a Córdoba desde Venezuela: "Han caído muchísimos edificios como un sándwich"

Los bomberos cordobeses del Consorcio de la Diputación Provincial ya están de regreso en la ciudad tras su misión de rescate entre los escombros de los dos terremotos de Venezuela. Allí han permanecido durante cuatro intensos días tres especialistas junto a un perro rastreador, en un dispositivo de Bomberos Unidos sin Fronteras.

El destacamento cordobés llegó a La Guaira el sábado a última hora de la tarde (hora local) y se puso de inmediato a buscar supervivientes, sin éxito. Aunque los bomberos cordobeses fueron de los primeros del país en partir para Venezuela, el acceso a la zona cero fue muy complicado por la situación de las infraestructuras. "Perdimos 20 horas" en llegar hasta La Guaira, ha asegurado Juanfe Velasco, portavoz del equipo, nada más llegar a Córdoba.

Los bomberos tuvieron que aterrizar primero en Bogotá, ante el cierre de los aeropuertos venezolanos. Desde allí "no sabíamos cómo llegar a Venezuela" hasta que Bomberos Unidos sin Fronteras les gestionó dos avionetas hasta la frontera entre Colombia y Venezuela. Desde allí tuvieron que realizar varios trayectos por carretera, en ocasiones con la velocidad muy limitada debido al mal estado de las vías.

Las condiciones del rescate ante un doble terremoto

"Al haber dos terremotos tan seguidos la fuerza se ha multiplicado y han caído muchísimos edificios en forma de sándwich", sepultando a sus residentes, ha manifestado Juanfe. Esa situación provocó que "prácticamente no hayan quedado huecos de vida" en los que los supervivientes puedan resistir hasta la llegada de los equipos de emergencias.

La misión de los rescatistas era localizar personas con vida. Durante su estancia, Juanfe ha relatado cómo algunos venezolanos les pedían ayuda para sacar cuerpos de entre los escombros, "pero nosotros estábamos allí para buscar vida; ellos lo entendían, nos daban una palmada y la espalda y nos decían que siguiéramos".

La perra 'Ivi', en la Diputación de Córdoba este miércoles. / Víctor Castro

Aunque la perra Ivi no ha podido localizar a ningún superviviente, también ha sufrido el estrés propio de estas situaciones. "A una persona se lo puedes explicar, pero a un perro no", ha dicho Juanfe.

El martes por la tarde los bomberos cordobeses emprendieron el viaje de regreso, llegaron a Madrid este miércoles por la mañana y a primera hora de la tarde estaban en Córdoba, donde han sido recibidos por parte del equipo de gobierno de la Diputación, encabezado por el presidente, Salvador Fuentes, que ha agradecido su trabajo.

El equipo ha estado formado por Juanfe, Elías, Jesús y la perra Ivi y ha estado trabajando en el área de Caraballeda, en La Guaira, donde han intervenido en distintos puntos entre edificios dañados y acumulaciones de escombros, bajo la coordinación de las autoridades locales y la oenegé Bomberos Unidos sin Fronteras. La misión ha sido posible gracias a un convenio con el área de Cooperación de la Diputación Provincial de Córdoba.

Recepción institucional

Con la recepción institucional, llevada a cabo en el Patio Barroco de la institución provincial, la Diputación de Córdoba ha querido reconocer públicamente “el compromiso, la vocación, el esfuerzo y la colaboración de estos profesionales que se han desplazado a la zona afectada para colaborar en las tareas de búsqueda, rescate y atención de la población damnificada”.

Así lo ha explicado presidente quien, además, ha querido resaltar y agradecer la actuación de estos bomberos cordobeses del Consorcio Provincial -que han formado parte del contingente de 13 Bomberos Unidos Sin Fronteras, (BUSF)- asegurando que “lo que se demuestra, una vez más, es la solidaridad y el compromiso con quienes más lo necesitan, independientemente del lugar del mundo en el que sucedan estas catástrofes naturales”.