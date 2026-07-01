El Ayuntamiento de Pozoblanco aprueba los festivos locales de 2027 y actualiza el precio de la ayuda a domicilio

El pleno ordinario correspondiente al mes de junio del Ayuntamiento de Pozoblanco ha aprobado los días festivos locales para 2027, que serán el 1 de febrero y el 7 de mayo. Asimismo, quedó fijado el 29 de marzo como tercer día no lectivo, una fecha acordada previamente por la comunidad educativa.

La sesión también dio luz verde a la adhesión del Consistorio al convenio de coordinación de las actividades y obligaciones del proyecto Córdoba Smart Norte, así como al manifiesto institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI+.

Con carácter de urgencia, el pleno tomó conocimiento de las resoluciones de alcaldía, entre las que destacó la actualización del precio del servicio de ayuda a domicilio, que pasa a situarse en 17,46 euros por hora para adaptarse a la normativa vigente.

Rechazo a la propuesta del PSOE para limitar el paso de camiones la Ronda Plaza de Toros y la plaza de Los Llanos

En el apartado de mociones, no prosperó la iniciativa presentada por el PSOE para limitar el paso de vehículos pesados por la Ronda Plaza de Toros y la plaza de Los Llanos. La propuesta fue rechazada con los votos del grupo popular, que defendió la necesidad de realizar un estudio más detallado y recordó que ya existen medidas de regulación del tráfico en la zona.

La propuesta del PSOE, que contó con el respaldo de IU, proponía limitar la circulación en una zona que sufre esta situación ante la que algunos vecinos ya han expresado sus quejas por las vibraciones y la falta de seguridad.

Debate en torno a la gestión de ayudas por el temporal

El tramo final de la sesión estuvo centrado en el turno de ruegos y preguntas, donde se abordó, entre otros asuntos, la gestión de las ayudas destinadas a reparar los daños ocasionados por los temporales.

Durante el debate, el equipo de gobierno explicó que el Ayuntamiento solicitó financiación para la actuación en dos caminos, aunque finalmente la petición no fue admitida al no ajustarse a los requisitos establecidos en la convocatoria.

El alcalde, Santiago Cabello, recordó también que el Consistorio sí ha recibido otras ayudas para actuaciones en caminos rurales. La respuesta no convenció a los portavoces del PSOE, Rafael Villarreal, y de IU, Emmanuel Vioque, que criticaron que se haya dejado pasar la oportunidad de recibir unas ayudas que han dejado más de ocho millones de euros en la comarca con municipios como Añora recibiendo más de 3 millones.

Otro de los asuntos que volvió a ponerse sobre la mesa fue el estado de las obras de la circunvalación. El alcalde reiteró que la finalización de los trabajos continúa pendiente de la autorización de la Junta de Andalucía y señaló que ya se ha dado la orden para retirar los tubos que permanecen en la calzada.