Solidaridad
El Ayuntamiento de Palma del Río donará 6.000 euros a los damnificados por los terremotos de Venezuela
Cáritas y Cruz Roja en Palma del Río reciben el respaldo municipal para gestionar las ayudas a los damnificados por los terremotos
El Ayuntamiento de Palma del Río ha explicado este miércoles 1 de julio cómo se está coordinando la campaña de captación de ayuda a los damnificados por los terremotos en Venezuela en la ciudad. La alcaldesa de la ciudad, Matilde Esteo, ha anunciado una donación por parte del consistorio de 6.000 euros que tendrá que votarse en el próximo pleno porque saldrá de una modificación de crédito de los remanentes del Instituto Municipal de Bienestar Social. “Todos somos muy solidarios pero hay que trabajar coordinados y con mucha sensatez” decía la alcaldesa que ha esperado las recomendaciones de la FAMP y la FEMP para canalizar toda la solidaridad posible.
En este sentido, desde el ayuntamiento palmeño “se desaconsejan las donaciones en especie” porque pueden provocar problemas de logística y aumentar los costes por lo que “se recomienda priorizar las donaciones económicas a través de las organizaciones humanitarias especializadas que trabajan en la zona como es el caso de Cáritas y Cruz Roja que ya lo están haciendo allí” como ha explicado Esteo.
Recomiendan usar solo los números de cuenta facilitados por las organizaciones sociales
A la alcaldesa les acompañaba precisamente los responsables de Cáritas y Cruz Roja en Palma del Río. Mercedes López de Cáritas ha recordado que las aportaciones económicas que se reciban “serán trasladadas allí porque ya está trabajando in situ”. También lanza una advertencia y es que solamente usen estos números de cuenta facilitados por las organizaciones sociales y no se fíe nadie de aportaciones de tú a tú. “Es muy importante poner el DNI en el concepto y Terremoto Venezuela porque se desgrava en la declaración de la renta” ha explicado Mercedes.
El vicepresidente de la Asamblea de Cruz Roja en Palma del Río, Fernando Mohedano, ha comentado que “lo mejor es hacer aportaciones económicas a través de transferencia porque el efectivo no se puede controlar”. También Cruz Roja está trabajando en el lugar desde el primer minuto y destinarán estos fondos a quienes están sobre el terreno.
El ayuntamiento ha lanzado un cartel con los números de cuenta de Cáritas y Cruz Roja para los que deseen hacer sus aportaciones. La modificación de crédito anunciada tendrá que ser aprobada en el pleno del mes de julio aunque ya ha sido trasladada a los demás grupos municipales. A este respecto, el PSOE pidió hace unos días que la partida presupuestada de la concejalía de Cooperación Internacional se destinase íntegramente a esta causa. De momento, no valoran esta opción según el propio Nicolás Valbuena, presidente del Instituto Municipal de Bienestar Social ha confirmado.
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