El Ayuntamiento de Cabra inicia la licitación del proyecto para renovar la climatización del Teatro El Jardinito tras más de un año averiada

El Ayuntamiento de Cabra ha iniciado el procedimiento para la licitación de la redacción del proyecto de renovación integral del sistema de climatización del Teatro El Jardinito, paso previo a la licitación de las obras que permitirán sustituir el actual equipo, averiado desde hace algo más de un año. Así lo anunció el alcalde, Fernando Priego, durante el último pleno municipal celebrado este pasado lunes 29 de junio, en respuesta a una pregunta formulada por el portavoz de Unidad Vecinal Egabrense (UVE), Manuel Carnerero, quien reclamó una solución "a la mayor brevedad posible".

Priego explicó que la avería afecta a todo el edificio y no únicamente a la sala principal del teatro, al tratarse de un sistema único de climatización que da servicio a todas las dependencias. Según indicó, el Ayuntamiento ha tenido que habilitar la financiación necesaria para afrontar una actuación de gran envergadura, cuyo coste rondará los 200.000 euros.

El nuevo proyecto, por sectores

El alcalde señaló que el nuevo proyecto permitirá sustituir el sistema actual por otro sectorizado, de manera que la climatización pueda funcionar de forma independiente por zonas y no sea necesario poner en marcha todo el edificio para atender una actividad concreta. "Ya está todo en vías de licitación, primero el proyecto y después la licitación de la obra", afirmó, mostrando su confianza en que el nuevo sistema pueda estar operativo para el inicio de la próxima temporada cultural o, en caso contrario, a lo largo de la misma.

Durante su intervención, el primer edil también criticó el diseño original de las instalaciones, al considerar que la configuración del sistema de climatización y otras deficiencias detectadas desde la apertura del teatro han obligado al Ayuntamiento a realizar numerosas actuaciones de reparación y mejora en los últimos años.

Teatro El Jardinito de Cabra. / José Moreno

Por su parte, la delegada municipal de Cultura, Mª Sierra Sabariego, rechazó que la situación responda a una falta de actuación por parte del equipo de gobierno y defendió el trabajo realizado desde que se produjo la avería. Explicó que, mientras avanzaba la tramitación administrativa necesaria para acometer la inversión, se han buscado soluciones provisionales para aliviar las altas temperaturas mediante sistemas artesanales instalados por los propios trabajadores del teatro.

Asimismo, indicó que el Consistorio estudió distintas alternativas de climatización temporal, aunque algunas fueron descartadas por su incompatibilidad con las características constructivas del edificio o por su escasa eficacia. Paralelamente, aseguró que se ofrecieron espacios alternativos, como el Cinestudio o el Auditorio Municipal, a los colectivos que tenían programadas actividades en El Jardinito, si bien en algunos casos los organizadores optaron por mantener los actos en el teatro adaptando su desarrollo a las circunstancias.

Sabariego añadió que, desde la delegación municipal de Cultura, también se recomendó que los eventos afectados por la falta de climatización fueran lo más breves posible y que, cuando resultara procedente, no se cobrara entrada al público debido a las molestias ocasionadas.