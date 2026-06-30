Vox critica que la Diputación de Córdoba mantenga subvenciones de igualdad y pide destinar esos fondos a servicios e infraestructuras

El Grupo Provincial de Vox en la Diputación de Córdoba ha cargado contra la nueva convocatoria de subvenciones dirigidas a asociaciones y federaciones para el desarrollo de proyectos relacionados con la igualdad, al considerar que este tipo de ayudas siguen priorizando, en su opinión, el “gasto ideológico” frente a otras necesidades de la provincia.

Según ha señalado el diputado provincial Rafael Saco, el equipo de gobierno del Partido Popular continúa destinando recursos públicos a iniciativas que, a juicio de Vox, no responden a los problemas que más preocupan actualmente a las familias cordobesas.

Eliminar la discriminación por razón de sexo

La convocatoria cuestionada mantiene ayudas para proyectos vinculados a la igualdad de oportunidades y a la eliminación de la discriminación por razón de sexo, una línea que Vox rechaza de forma expresa. La formación sostiene que esos fondos deberían dirigirse a políticas centradas en el apoyo a las familias, el fomento de la natalidad, el empleo, las infraestructuras o la mejora de los servicios públicos.

Saco afirma que, incluso aceptando la existencia de esta línea de subvenciones, basta con revisar los proyectos beneficiarios para comprobar que muchos de ellos mantienen, según su criterio, una relación “más que discutible” con el objetivo de combatir la desigualdad entre hombres y mujeres.

Talleres de pilates, galerías digitales o archivos sobre ornitología femenina

Entre las iniciativas mencionadas por Vox figuran talleres de pilates, programas de bienestar, exposiciones, pódcast, galerías digitales, archivos históricos sobre mujeres artistas o actividades relacionadas con la ornitología femenina. El diputado considera que estas propuestas podrán tener interés cultural o de ocio, pero cuestiona que justifiquen una convocatoria específica sobre igualdad.

El grupo provincial denuncia además que muchas de las líneas subvencionadas se repiten año tras año bajo distintas denominaciones, con proyectos centrados en cuestiones como el empoderamiento, la educación emocional, el autocuidado, la prevención de relaciones tóxicas o acciones de sensibilización que, según Vox, presentan escasas diferencias entre sí.

Una fórmula de financiación permanente

En este sentido, Saco sostiene que existe la sensación de que algunas asociaciones adaptan su actividad habitual para encajar en la convocatoria, convirtiendo estas ayudas en una fórmula de financiación prácticamente permanente.

Vox defiende que las subvenciones públicas deben evaluarse por su utilidad social, sus resultados y el beneficio real que generan para la ciudadanía. A partir de esa premisa, la formación reitera su propuesta de eliminar este tipo de ayudas y destinar esos recursos a políticas que, según afirma, resulten más útiles para mejorar la calidad de vida de los vecinos y el futuro de la provincia.