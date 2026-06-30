Villanueva de Córdoba destina 30.000 euros para un plan de fomento del emprendimiento

El Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba pone en marcha el Plan Reactiva Villanueva 2026, que contempla ayudas para nuevos emprendedores y para la modernización de empresas ya creadas, tal y como ha informado el alcalde, Isaac Reyes, quien ha puesto de relieve que el plan "es una iniciativa novedosa" y cuenta con una dotación de 30.000 euros.

Esta medida municipal cuenta con la colaboración de la Asociación de Empresarios de la localidad Asevi y ya está abierto el plazo de solicitud de las ayudas, que es de dos meses desde la publicación en el BOP el lunes, 29 de junio.

Reyes subrayó que "queremos que en Villanueva de Córdoba merezca la pena emprender y aquella persona que quiera invertir en un negocio debe saber que siempre va a contar con un Ayuntamiento que le va a allanar el camino".

Dos modalidades de subvenciones

Los 30.000 euros previstos se reparten en 15.000 euros para cada una de las líneas incluidas. La primera está destinada a nuevos emprendedores que vayan a iniciar una actividad económica en Villanueva de Córdoba. En esta modalidad se contemplan ayudas de 5.000 euros, incrementándose hasta los 10.000 euros cuando el proyecto mejor valorado pertenezca al sector industrial.

La segunda línea está dirigida a autónomos, empresarios y sociedades ya constituidas que pretendan desarrollar proyectos de modernización empresarial, incorporar nuevas líneas de negocio o introducir procesos innovadores que mejoren su competitividad. En este caso, la ayuda máxima prevista asciende a 5.000 euros para el proyecto con mayor valoración.