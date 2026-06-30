El Pleno de Cabra solicita que se distinga a nueve agentes por una actuación contra el maltrato animal

El Pleno del Ayuntamiento de Cabra aprobó en la noche de este pasado lunes solicitar a la Junta de Andalucía la concesión de la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía para nueve agentes que participaron en una destacada actuación contra el maltrato animal. Con los votos favorables del PP, PSOE y Vox y la abstención de Unidad Vecinal Egabrense (Uvega), salió adelante la propuesta de la Alcaldía para solicitar el ingreso en la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía sargento 1º-comandante del puesto de la Guardia Civil en Cabra, Rafael Huertas Osuna; el cabo 1º-jefe de la patrulla del Seprona de Rute, Pablo Muñoz García; los guardias civiles José Manuel Molina Serrano y David Arjona Pérez; el oficial-jefe accidental de la Policía Local de Cabra, Ignacio Ávila Granados; los oficiales Luis Rafael Campos Roldán y Manuel Mesa Borrallo, y los policías Francisco Andrés Lozano Arévalo y Miguel García González.

Con esa distinción se quiere reconocer la actuación desarrollada el pasado mes de marzo en una vivienda de Cabra donde fueron rescatados 368 animales que permanecían en condiciones de grave abandono e insalubridad. La intervención, coordinada entre Guardia Civil, Policía Local y la Oficina Comarcal Agraria de la Subbética, permitió decomisar 236 roedores, 80 palomos, 16 tórtolas, 30 conejos, cuatro tortugas, un canario y un ave híbrida, dando lugar posteriormente a diligencias por presuntos delitos de maltrato animal, protección animal y contra la salud pública.

Luz verde a la incorporación de remanentes al presupuesto municipal

También se respaldó, con el voto unánime de todos los grupos municipales, la modificación presupuestaria para autorizar la incorporación al presupuesto municipal de 2026 de 3.260.825 euros procedentes del remanente positivo de tesorería correspondiente al ejercicio 2025, y que destinarán a distintas áreas estratégicas del municipio. Entre las actuaciones previstas figuran inversiones en vivienda, empleo y desarrollo económico, obras y servicios públicos, seguridad y tráfico, educación, infraestructuras hidráulicas, parques y jardines, instalaciones deportivas, caminos rurales, ayudas a la maternidad, cultura y convenios con entidades locales.

La sesión plenaria también aprobó por unanimidad la modificación de las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la adecuación funcional de viviendas y a la recuperación de la habitabilidad de inmuebles afectados por catástrofes o siniestros graves.

Asimismo, todos los grupos respaldaron la adhesión al convenio entre la Agencia Estatal de Administración Digital, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y la Junta de Andalucía para la prestación compartida de soluciones básicas de administración digital.

Mejora de la señalización vial en el municipio

También salió adelante por unanimidad la moción presentada por Vox para impulsar un plan integral de mejora de la señalización vial del municipio. El acuerdo contempla, entre otras medidas, la elaboración de un inventario completo de la señalización existente y una auditoría técnica para detectar deficiencias y la puesta en marcha de un plan municipal de renovación y mantenimiento durante dos años.

Asimismo, se aprobó una moción de Unidad Vecinal Egabrense para erigir un monumento dedicado conjuntamente a la emigración egabrense y a las personas inmigrantes, con el voto a favor del PP y PSOE-A y el voto en contra de Vox.

Por el contrario, se rechazó una segunda moción de Uvega, destinada a impulsar un programa municipal de apoyo a los jóvenes creadores egabrenses mediante ayudas económicas y una bolsa municipal de artistas, entre otras medidas.

Por unanimidad prosperó la moción del PSOE para implantar nuevas medidas de accesibilidad e inclusión en la Feria de San Juan y en la Feria y Fiestas de Septiembre, incluyendo entre otras actuaciones la ampliación de los horarios sin ruido durante todos los días de feria, la creación de un protocolo municipal de feria inclusiva y la habilitación de zonas de descanso sensorial.