Las obras del nuevo mercado de abastos de Bujalance, que incluye un parking subterráneo, encaran su recta final

Las obras del mercado de abastos y parking municipal de Bujalance, cuya segunda fase comenzó el pasado mes de octubre, entra en su etapa final. Tras la conclusión de la fase 1, que dejó lista la envolvente y completado el aparcamiento de la planta baja, el proyecto aborda ahora la fase clave para materializar la gran transformación de este espacio urbano.

El objetivo primordial de los trabajos que se llevan a cabo ahora es poner en pleno funcionamiento el aparcamiento subterráneo (38 plazas de coches y 8 de motos) y finalizar íntegramente la planta destinada a mercado. Actualmente, las obras se encuentran aproximadamente al 85% de su ejecución. Los trabajos transcurren inmersos en la fase final de instalaciones y acabados, y el calendario de obra prevé que las obras estén concluidas el próximo mes de agosto.

Una inversión clave para el centro urbano

Con un presupuesto base de licitación de 943.621,65 euros y una duración estimada en ocho meses, se están ejecutando en esta fase las carpinterías, los acabados, la ejecución de los puestos y todas las instalaciones que necesita un edificio de esta entidad, destacando la implantación de un sistema integral de climatización y recuperación de calor que garantizará el confort del edificio y la eficiencia energética del mismo.

La dirección de este proyecto lleva firma local. Los arquitectos Juan Agustín Castro Martínez y Miguel Manzano Coca, junto al arquitecto técnico Juan Antonio Barco Serrano, son los encargados de la dirección de las obras.

La alcaldesa y concejales de Bujalance, junto a los arquitectos y técnicos del nuevo mercado, revisando la marcha de las obras. / Escamilla

Desde el punto de vista arquitectónico, el nuevo mercado se ha concebido bajo las premisas de funcionalidad, accesibilidad e integración en el entorno, unificando la estética tradicional con el lenguaje contemporáneo. Se trata de un edificio de dos plantas de altura, con más de 2.300 metros cuadrados construidos en total.

Dieciséis puestos en torno a un espacio central

El diseño del nuevo mercado organiza dieciséis puestos en torno a un anillo rectangular, un área central que recibe luz natural a través de dos grandes lucernarios. Los puestos tienen una configuración flexible, para poder posteriormente adaptarlos a las necesidades de cada comerciante.

Con objeto de mantener una imagen unificada, el conjunto contará con una franja continua de madera de olivo en el frente de los locales destinada a los rótulos, y persianas enrollables que quedarán instaladas en esta fase. Además de la zona de ventas, el edificio incorpora una entreplanta orientada hacia la calle Pintor que albergará salas de usos múltiples.

Por último, el proyecto incluye una zona de restauración de aproximadamente 200 metros cuadrados, que dispone de un bar y cinco puestos. Este espacio se ha concebido como una zona integrada con el resto del mercado, orientada hacia la calle Ancha de Palomino, con vistas y accesos directos tanto a esta vía, como a la plaza adyacente. Su ubicación permitirá que el área gastronómica funcione de manera autónoma, dando servicio a los ciudadanos en el horario habitual de mercado y también cuando la actividad de los puestos concluya.

Un impulso a la actividad social y comercial de Bujalance

Esta intervención supone un avance decisivo en la modernización del centro urbano de Bujalance, al dotar el municipio de una nueva bolsa de aparcamiento y combinar la funcionalidad, la accesibilidad universal y una cuidada imagen arquitectónica.

La alcaldesa, Elena Alba, junto a los concejales del equipo de gobierno, han realizado una visita para ver la marcha de las obras. Allí, ha señalado que "este nuevo mercado supone una gran apuesta del Ayuntamiento para impulsar la economía local con la actividad comercial y empresarial. Además, el parking podrá descongestionar la zona de aparcamientos en pleno centro".