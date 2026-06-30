Lucena reunirá en octubre al sector turístico nacional en el séptimo Foro UNAV para el Futuro del Turismo

Lucena se convertirá los próximos 21 y 22 de octubre en punto de encuentro del sector turístico nacional con la celebración del séptimo Foro UNAV para el Futuro del Turismo, una cita que pondrá el foco en el turismo patrimonial de interior y en los principales desafíos que afronta actualmente la actividad turística.

La iniciativa, impulsada por la Unión Nacional de Agencias de Viajes (UNAV) y respaldada por la Diputación de Córdoba, reunirá a instituciones, empresarios, directivos y expertos con el objetivo de reflexionar sobre la evolución del sector y, en particular, sobre el papel que pueden desempeñar los destinos de interior en un modelo turístico más diversificado y sostenible.

La presentación del foro ha contado con la participación del presidente de la Diputación, Salvador Fuentes; la delegada de Turismo de la institución provincial, Narci Ruiz; el vicepresidente de UNAV, Iván Méndez; el delegado provincial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Eduardo Lucena; y el alcalde de Lucena, Aurelio Fernández.

La apuesta por un territorio y un modelo de turismo

Fuentes ha subrayado que este encuentro supone una apuesta por un territorio y por un modelo de turismo que, a su juicio, tiene mucho que aportar al conjunto de España. En ese sentido, ha defendido que la provincia de Córdoba dispone de un patrimonio histórico excepcional, una riqueza natural y paisajística destacada y una gastronomía reconocida tanto dentro como fuera de sus fronteras.

El presidente de la Diputación ha señalado además que la ubicación estratégica de la provincia, próxima a grandes destinos internacionales de sol y playa de Andalucía, permite entender el turismo desde la complementariedad y no desde la competencia. Según ha indicado, el viajero actual busca experiencias completas que combinen patrimonio, naturaleza, gastronomía, cultura, comercio y autenticidad, un terreno en el que las provincias de interior cuentan con una oferta cada vez más sólida.

Estrategia centrada en el turismo experiencial

En esta línea, Fuentes ha situado la estrategia turística que desarrolla la Diputación en 2026, centrada en el turismo experiencial. También ha puesto como ejemplo la Ruta de los Castillos y fortalezas de la provincia, uno de los proyectos impulsados por la institución para poner en valor la red de arquitectura defensiva cordobesa y conectar distintos municipios bajo un mismo relato patrimonial.

Lucena reunirá en octubre al sector turístico nacional en el séptimo Foro UNAV para el Futuro del Turismo / CÓRDOBA

Por su parte, el vicepresidente de UNAV, Iván Méndez, ha explicado que la elección de Lucena como sede de esta séptima edición responde a la voluntad de destacar el creciente protagonismo de los destinos patrimoniales de interior dentro de la oferta turística española. A su juicio, el legado histórico, cultural, artístico y gastronómico de la localidad, unido a su posición en el centro de Andalucía, la convierten en un escenario idóneo para este tipo de debate.

El patrimonio, eje principal del foro

Aunque el turismo patrimonial de interior será el eje principal del foro, el programa volverá a incluir asuntos de máxima actualidad para el conjunto de la industria turística. Entre ellos figuran las tendencias de mercado, la innovación, la sostenibilidad, la transformación tecnológica, la competitividad empresarial, la distribución turística, la conectividad, la regulación y los nuevos modelos de desarrollo del turismo.

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El foro suma así una nueva parada a un recorrido que comenzó en Gran Canaria en 2020 y que posteriormente ha pasado por Córdoba (2021), Almería (2022), Úbeda (2023), Antequera (2024) y Madrid (2025), consolidándose como uno de los espacios de reflexión del sector turístico en España.