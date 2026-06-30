Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Investidura MorenoRegularización de inmigrantesNuevos hotelesSelectividad extraordinariaHuerta Santa IsabelSadecoHomenaje Gómez VillamandosRestauración Mezquita-CatedralDesfibriladores en farmaciasHuertos urbanosMiguel Ríos en CabraHipotecas en CórdobaNoches de veranoNuevo barrioJuzgado Violencia sobre Mujer'Sartén' del Guadalquivir
instagramlinkedin

Patrimonio

Lucena inicia el expediente para la protección del muro del Carmen tras el informe favorable de la Junta de Andalucía

El Ayuntamiento de Lucena modificará el Plan General de Ordenación Urbana para incluir en el catálogo de bienes protegidos el histórico muro del siglo XVII

Muro de la antigua huerta del Carmen de Lucena.

Muro de la antigua huerta del Carmen de Lucena. / M. González

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Manuel González

Manuel González

Lucena

La Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía respalda la tesis del arqueólogo municipal de Lucena y corrobora, en el informe remitido al Ayuntamiento hace escasas fechas, la pertinencia de otorgar una protección normativa a los paramentos aún conservados del antiguo muro de la Huerta del Carmen.

En unos términos "muy similares" a los razonamientos expuestos en el primer dictamen, encargado por el Consistorio a Daniel Botella, técnico del área de Patrimonio, desde la Junta, sobre todo, inciden "en el entorno", por su encaje con la historia de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen.

Una vez conocidas las conclusiones afirmativas y en plena sintonía de ambos análisis específicos, desde la administración local se iniciará un procedimiento que culminará con la modificación del Plan General de Ordenación Urbana. En síntesis, este elemento constructivo lucentino se incluirá en el catálogo de bienes protegidos.

La edil de Patrimonio, Charo Valverde, sin fijar plazos concretos, sí admite que "no creo que sea laborioso", aunque puntualiza que han de efectuarse "las consultas" oportunas a la hora de emprender las diferentes diligencias.

Un nuevo informe dirá el nivel de protección que se le da

A partir de ahora, el área municipal de Urbanismo pilotará esta iniciativa y, entre otras premisas, un nuevo informe habrá de sustentar qué nivel de protección se confiere a una estructura que fue construida en el siglo XVII y que actualmente solo está conservada en un 15%. Por último, al comportar, en esencia, una corrección del PGOU, la Junta deberá emitir una preceptiva validación.

Hasta la fecha, este conjunto arquitectónico carece de cualquier salvaguarda normativa. El origen se remonta al extinto convento de la Orden de Carmelitas Descalzos de San José, antecedente directo del actual templo de Nuestra Señora del Carmen.

En el mismo entorno confluyen la sede judicial y un parque recreativo multiusos. De la misma forma, en una parcela anexa a la iglesia, Cáritas Parroquial proyecta la ejecución de un nuevo edificio social con diferentes funcionalidades, una vez culmine definitivamente la cesión de los terrenos pactada con el Ayuntamiento.

Muro de la antigua huerta del Carmen de Lucena.

Muro de la antigua huerta del Carmen de Lucena. / M. González

Una moción planteada por Ciudadanos, debatida en el pleno ordinario de abril y aprobada por unanimidad, impulsó estas acciones. Uno de los fundamentos empleados por la formación política aludía a la probable edificación de un parking subterráneo en este sector de la zona sur del casco urbano. Con la legislación vigente, ninguna herramienta dispositiva podría frenar perjuicios definitivos en el muro, restaurado en el año 2019, después del desplome parcial acaecido en 2018 a consecuencia de unas intensas lluvias.

Varios derrumbes y pérdidas de paramento

Después de constantes derrumbes y pérdidas del perímetro rectangular diseñado inicialmente, en estos momentos dos fragmentos laterales bordean el espacio polivalente inaugurado en el año 2021.

Precisamente en el pleno de abril, el equipo de gobierno del PP incorporó al texto presentado por Ciudadanos diferentes enmiendas que, entre otros propósitos, consistían en requerir sendos informes al arqueólogo municipal –entregado semanas después- y también a la Delegación de Cultura.

Noticias relacionadas y más

Este muro lograba conectar la sacristía y el lateral del templo, extendiéndose hacia el colegio de Nuestra Señora del Carmen y la calle Cerro de San Cristóbal. El Ayuntamiento de Lucena asumió la propiedad de la superficie dotacional desde la década de los 90 del siglo pasado, al desplegarse el plan parcial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo hoy cordobés que tuvo dos nombres, dos marquesados y dos provincias hasta 1834
  2. Un accidente en la A-45 en Córdoba con varios vehículos implicados y posibles atrapados provoca importantes retenciones
  3. La centenaria Destilerías Machaquito recupera la combinación "diente de perro" con su nueva cerveza
  4. Fallece un hombre de 68 años en Almería por un golpe de calor e ingresan en el hospital a otro hombre de Cabra
  5. Infrico celebra su 40 aniversario en plena expansión internacional y con la ampliación proyectada de sus instalaciones en Lucena
  6. Ruidos, olores y hasta 90 camiones al día: las quejas del Ayuntamiento de Baena contra la planta de biogás
  7. Endesa detecta 130 enganches ilegales a la luz en la barriada del Quinto Centenario de Palma del Río
  8. Los bomberos rescatan a dos personas atrapadas en el balcón de una casa en llamas en Priego de Córdoba

Lucena inicia el expediente para la protección del muro del Carmen tras el informe favorable de la Junta de Andalucía

Lucena inicia el expediente para la protección del muro del Carmen tras el informe favorable de la Junta de Andalucía

El certamen de vinos y vinagres ecológicos Ecoracimo 2026 ya tiene ganadores

La cofradía de la Virgen de Araceli encarga a Antonio García Barbeito la ofrenda de frutos de 2026

La cofradía de la Virgen de Araceli encarga a Antonio García Barbeito la ofrenda de frutos de 2026

Villanueva de Córdoba destina 30.000 euros para un plan de fomento del emprendimiento

Villanueva de Córdoba destina 30.000 euros para un plan de fomento del emprendimiento

EmprendeUCO-Diputación encara la fase final con 22 proyectos y 130.000 euros de respaldo al emprendimiento

EmprendeUCO-Diputación encara la fase final con 22 proyectos y 130.000 euros de respaldo al emprendimiento

El Ayuntamiento de Puente Genil busca emplazamientos para albergar este invierno a temporeros

El Ayuntamiento de Puente Genil busca emplazamientos para albergar este invierno a temporeros

Lucena reunirá en octubre al sector turístico nacional en el séptimo Foro UNAV para el Futuro del Turismo

Lucena reunirá en octubre al sector turístico nacional en el séptimo Foro UNAV para el Futuro del Turismo

El Ayuntamiento de Priego llevará a cabo un importante cambio del tráfico en el barrio de La Inmaculada

Tracking Pixel Contents