Lucena inicia el expediente para la protección del muro del Carmen tras el informe favorable de la Junta de Andalucía

La Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía respalda la tesis del arqueólogo municipal de Lucena y corrobora, en el informe remitido al Ayuntamiento hace escasas fechas, la pertinencia de otorgar una protección normativa a los paramentos aún conservados del antiguo muro de la Huerta del Carmen.

En unos términos "muy similares" a los razonamientos expuestos en el primer dictamen, encargado por el Consistorio a Daniel Botella, técnico del área de Patrimonio, desde la Junta, sobre todo, inciden "en el entorno", por su encaje con la historia de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen.

Una vez conocidas las conclusiones afirmativas y en plena sintonía de ambos análisis específicos, desde la administración local se iniciará un procedimiento que culminará con la modificación del Plan General de Ordenación Urbana. En síntesis, este elemento constructivo lucentino se incluirá en el catálogo de bienes protegidos.

La edil de Patrimonio, Charo Valverde, sin fijar plazos concretos, sí admite que "no creo que sea laborioso", aunque puntualiza que han de efectuarse "las consultas" oportunas a la hora de emprender las diferentes diligencias.

Un nuevo informe dirá el nivel de protección que se le da

A partir de ahora, el área municipal de Urbanismo pilotará esta iniciativa y, entre otras premisas, un nuevo informe habrá de sustentar qué nivel de protección se confiere a una estructura que fue construida en el siglo XVII y que actualmente solo está conservada en un 15%. Por último, al comportar, en esencia, una corrección del PGOU, la Junta deberá emitir una preceptiva validación.

Hasta la fecha, este conjunto arquitectónico carece de cualquier salvaguarda normativa. El origen se remonta al extinto convento de la Orden de Carmelitas Descalzos de San José, antecedente directo del actual templo de Nuestra Señora del Carmen.

En el mismo entorno confluyen la sede judicial y un parque recreativo multiusos. De la misma forma, en una parcela anexa a la iglesia, Cáritas Parroquial proyecta la ejecución de un nuevo edificio social con diferentes funcionalidades, una vez culmine definitivamente la cesión de los terrenos pactada con el Ayuntamiento.

Muro de la antigua huerta del Carmen de Lucena. / M. González

Una moción planteada por Ciudadanos, debatida en el pleno ordinario de abril y aprobada por unanimidad, impulsó estas acciones. Uno de los fundamentos empleados por la formación política aludía a la probable edificación de un parking subterráneo en este sector de la zona sur del casco urbano. Con la legislación vigente, ninguna herramienta dispositiva podría frenar perjuicios definitivos en el muro, restaurado en el año 2019, después del desplome parcial acaecido en 2018 a consecuencia de unas intensas lluvias.

Varios derrumbes y pérdidas de paramento

Después de constantes derrumbes y pérdidas del perímetro rectangular diseñado inicialmente, en estos momentos dos fragmentos laterales bordean el espacio polivalente inaugurado en el año 2021.

Precisamente en el pleno de abril, el equipo de gobierno del PP incorporó al texto presentado por Ciudadanos diferentes enmiendas que, entre otros propósitos, consistían en requerir sendos informes al arqueólogo municipal –entregado semanas después- y también a la Delegación de Cultura.

Este muro lograba conectar la sacristía y el lateral del templo, extendiéndose hacia el colegio de Nuestra Señora del Carmen y la calle Cerro de San Cristóbal. El Ayuntamiento de Lucena asumió la propiedad de la superficie dotacional desde la década de los 90 del siglo pasado, al desplegarse el plan parcial.