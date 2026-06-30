Los juzgados andaluces se refuerzan con 28 nuevos jueces en prácticas, uno de ellos en la provincia de Córdoba

Los Juzgados andaluces contarán a partir de julio con 28 nuevos jueces en prácticas que durante cinco meses actuarán como jueces sustitutos en distintos puntos de la Comunidad Autónoma, entre ellos el Tribunal de Instancia de Posadas.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), estos jueces proceden de la 75 promoción de la Escuela Judicial y comenzarán a trabajar a partir del mes de julio durante un periodo inicial de cinco meses, prorrogable, en distintos juzgados de Andalucía. En el caso de Córdoba, uno de estos nuevos jueces será destinado a la Plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Posadas.

Jueces sustitutos en órganos sin titular

Los nuevos jueces en prácticas estarán a disposición del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, que es quien designa sus destinos en función de las necesidades de sustitución y refuerzo.

En esta promoción, según explica el TSJA, todos han sido nombrados como jueces en funciones de sustitución, por lo que ocuparán órganos judiciales que actualmente no cuentan con titular. Estas funciones llegan después de su periodo de prácticas tuteladas y se desarrollan, preferentemente, en juzgados de los órdenes penal y civil.

La medida permitirá reforzar la actividad judicial en varias provincias andaluzas en un momento en el que la cobertura de vacantes resulta clave para evitar retrasos y mantener el servicio público de la Administración de Justicia.

Sevilla, Granada y Cádiz concentran la mayoría de destinos

Del total de 28 jueces en prácticas destinados en Andalucía, diez irán a Sevilla, seis a Granada, cuatro a Cádiz, tres a Málaga, dos a Huelva, dos a Almería y uno a Córdoba.

En Almería, los nuevos jueces estarán destinados en las plazas número 3 y 4 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Roquetas de Mar.

En Cádiz, se incorporarán a órganos de El Puerto de Santa María, Arcos de la Frontera y Chiclana de la Frontera. En Granada, los destinos incluyen secciones de Menores, Civil, Violencia sobre la Mujer, Penal y juzgados de Almuñécar y Loja.

Por su parte, en Huelva se asignarán a órganos de la capital y Moguer, mientras que en Málaga estarán destinados en Málaga capital, Marbella y Estepona.

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La provincia de Sevilla será la que reciba el mayor número de incorporaciones, con destinos en la capital y en municipios como Marchena, Coria del Río, Sanlúcar la Mayor, Lora del Río, Écija y Estepa.