Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Investidura MorenoRegularización de inmigrantesNuevos hotelesSelectividad extraordinariaHuerta Santa IsabelSadecoHomenaje Gómez VillamandosRestauración Mezquita-CatedralDesfibriladores en farmaciasHuertos urbanosMiguel Ríos en CabraHipotecas en CórdobaNoches de veranoNuevo barrioJuzgado Violencia sobre Mujer'Sartén' del Guadalquivir
instagramlinkedin

TSJA

Los juzgados andaluces se refuerzan con 28 nuevos jueces en prácticas, uno de ellos en la provincia de Córdoba

La Plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Posadas incorpora en julio a un juez procedente de la 75 promoción de la Escuela Judicial

Los 28 jueces en prácticas que se incorporarán a los juzgados andaluces, junto al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla.

Los 28 jueces en prácticas que se incorporarán a los juzgados andaluces, junto al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla. / CÓRDOBA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Los Juzgados andaluces contarán a partir de julio con 28 nuevos jueces en prácticas que durante cinco meses actuarán como jueces sustitutos en distintos puntos de la Comunidad Autónoma, entre ellos el Tribunal de Instancia de Posadas.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), estos jueces proceden de la 75 promoción de la Escuela Judicial y comenzarán a trabajar a partir del mes de julio durante un periodo inicial de cinco meses, prorrogable, en distintos juzgados de Andalucía. En el caso de Córdoba, uno de estos nuevos jueces será destinado a la Plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Posadas.

Jueces sustitutos en órganos sin titular

Los nuevos jueces en prácticas estarán a disposición del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, que es quien designa sus destinos en función de las necesidades de sustitución y refuerzo.

En esta promoción, según explica el TSJA, todos han sido nombrados como jueces en funciones de sustitución, por lo que ocuparán órganos judiciales que actualmente no cuentan con titular. Estas funciones llegan después de su periodo de prácticas tuteladas y se desarrollan, preferentemente, en juzgados de los órdenes penal y civil.

La medida permitirá reforzar la actividad judicial en varias provincias andaluzas en un momento en el que la cobertura de vacantes resulta clave para evitar retrasos y mantener el servicio público de la Administración de Justicia.

Sevilla, Granada y Cádiz concentran la mayoría de destinos

Del total de 28 jueces en prácticas destinados en Andalucía, diez irán a Sevilla, seis a Granada, cuatro a Cádiz, tres a Málaga, dos a Huelva, dos a Almería y uno a Córdoba.

En Almería, los nuevos jueces estarán destinados en las plazas número 3 y 4 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Roquetas de Mar.

En Cádiz, se incorporarán a órganos de El Puerto de Santa María, Arcos de la Frontera y Chiclana de la Frontera. En Granada, los destinos incluyen secciones de Menores, Civil, Violencia sobre la Mujer, Penal y juzgados de Almuñécar y Loja.

Por su parte, en Huelva se asignarán a órganos de la capital y Moguer, mientras que en Málaga estarán destinados en Málaga capital, Marbella y Estepona.

Noticias relacionadas

La provincia de Sevilla será la que reciba el mayor número de incorporaciones, con destinos en la capital y en municipios como Marchena, Coria del Río, Sanlúcar la Mayor, Lora del Río, Écija y Estepa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo hoy cordobés que tuvo dos nombres, dos marquesados y dos provincias hasta 1834
  2. Un accidente en la A-45 en Córdoba con varios vehículos implicados y posibles atrapados provoca importantes retenciones
  3. La centenaria Destilerías Machaquito recupera la combinación "diente de perro" con su nueva cerveza
  4. Fallece un hombre de 68 años en Almería por un golpe de calor e ingresan en el hospital a otro hombre de Cabra
  5. Infrico celebra su 40 aniversario en plena expansión internacional y con la ampliación proyectada de sus instalaciones en Lucena
  6. Ruidos, olores y hasta 90 camiones al día: las quejas del Ayuntamiento de Baena contra la planta de biogás
  7. Endesa detecta 130 enganches ilegales a la luz en la barriada del Quinto Centenario de Palma del Río
  8. Los bomberos rescatan a dos personas atrapadas en el balcón de una casa en llamas en Priego de Córdoba

Los juzgados andaluces se refuerzan con 28 nuevos jueces en prácticas, uno de ellos en la provincia de Córdoba

Lucena inicia el expediente para la protección del muro del Carmen tras el informe favorable de la Junta de Andalucía

Lucena inicia el expediente para la protección del muro del Carmen tras el informe favorable de la Junta de Andalucía

El certamen de vinos y vinagres ecológicos Ecoracimo 2026 ya tiene ganadores

La cofradía de la Virgen de Araceli encarga a Antonio García Barbeito la ofrenda de frutos de 2026

La cofradía de la Virgen de Araceli encarga a Antonio García Barbeito la ofrenda de frutos de 2026

Villanueva de Córdoba destina 30.000 euros para un plan de fomento del emprendimiento

Villanueva de Córdoba destina 30.000 euros para un plan de fomento del emprendimiento

EmprendeUCO-Diputación encara la fase final con 22 proyectos y 130.000 euros de respaldo al emprendimiento

EmprendeUCO-Diputación encara la fase final con 22 proyectos y 130.000 euros de respaldo al emprendimiento

El Ayuntamiento de Puente Genil busca emplazamientos para albergar este invierno a temporeros

El Ayuntamiento de Puente Genil busca emplazamientos para albergar este invierno a temporeros

Lucena reunirá en octubre al sector turístico nacional en el séptimo Foro UNAV para el Futuro del Turismo

Lucena reunirá en octubre al sector turístico nacional en el séptimo Foro UNAV para el Futuro del Turismo
Tracking Pixel Contents