Jaime Urrutia encabeza el cartel del 31º Pórtico de Feria de Montilla

El Ayuntamiento de Montilla y la Asociación Carnavalesca Prudencio Molina celebrarán este fin de semana el 31º Pórtico de Feria, una de las citas más esperadas del calendario festivo local, que volverá a llenar de música y ambiente la ciudad como antesala de la Feria en honor de san Francisco Solano.

La programación de esta nueva edición reunirá durante dos jornadas —el viernes y el sábado— en la plaza Puerta de Montilla, junto al pabellón municipal, a artistas y grupos vinculados a Montilla, junto a una figura de referencia de la música española como Jaime Urrutia, fundador y voz del mítico grupo Gabinete Caligari.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha destacado que el Pórtico de Feria se ha consolidado como una actividad imprescindible gracias al trabajo conjunto entre el Consistorio y la Asociación Carnavalesca Prudencio Molina. En ese sentido, ha señalado que "el Ayuntamiento no podría celebrar este evento como lo hace sin la colaboración de la Asociación Prudencio Molina, una de las entidades más numerosas y activas de nuestro municipio".

La programación

El programa arrancará el viernes 3 de julio, a las 22.00 de la noche, con las actuaciones del Coro de la Asociación Carnavalesca Prudencio Molina y del grupo Capachos, dos colectivos muy vinculados a la música montillana y al ambiente festivo de la ciudad. Rafael Llamas ha explicado que ambas formaciones son "dos referentes de la música montillana que, sin duda, ofrecerán una velada muy especial".

La segunda jornada, prevista para el sábado 4 de julio, reunirá al grupo montillano SevenBand y al cantante Jaime Urrutia, uno de los nombres reconocibles del pop rock español de las últimas décadas. En relación con la presencia de Jaime Urrutia en el cartel, el alcalde de Montilla ha subrayado que "se trata de un artista cuyas canciones forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones y que contribuirá a hacer del Pórtico de Feria una cita inolvidable".

Por otro lado, la presidenta de la Asociación Carnavalesca Prudencio Molina, Cristina Fernández Delgado, ha mostrado su satisfacción por el cartel diseñado para esta trigésimo primera edición del Pórtico de Feria. La responsable de la entidad ha indicado que "estamos muy orgullosos de la programación de este año. Contamos con un cartel de gran calidad y cada edición comprobamos cómo el Pórtico de Feria sigue creciendo y reuniendo a un público cada vez más numeroso".