El gobierno local de Baena hace balance del mandato con la declaración de la Semana Santa de interés internacional como gran hito

La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, acompañada por el concejal de Memoria Democrática, Transparencia, Parques y Jardines, David Bazuelo, han comparecido este lunes para ofrecer un balance de los tres años de gobierno de la coalición PSOE-IU en el Ayuntamiento. La rueda de prensa, celebrada apenas dos semanas después de cumplirse el tercer aniversario del mandato (el 17 de junio de 2023), ha servido para rendir cuentas a la ciudadanía a falta de un año para las próximas elecciones municipales.

La regidora ha definido su gobierno como un modelo "alejado del ruido y la polémica", centrado en la planificación estratégica y en la ejecución de proyectos transversales que, a su juicio, han transformado la realidad del municipio bajo los pilares de "escucha, gestión y avance".

Para María Jesús Serrano, la declaración de la Semana Santa de Baena como Fiesta de Interés Turístico Internacional es "uno de los momentos más emocionantes y un logro de toda la sociedad baenense". La alcaldesa ha recordado que este reconocimiento sitúa a Baena en la élite andaluza de estas festividades, compartiendo distinción en la comunidad autónoma con Sevilla, Granada y Málaga.

Empleo, vivienda y seguridad: Los ejes de la gestión municipal

En el ámbito económico y social, la alcaldesa ha destacado la captación de más de 3,6 millones de euros para programas de empleo y formación, de los que se han beneficiado 165 vecinos. Asimismo, ha subrayado el apoyo al comercio local a través de la asociación Uneba y las líneas de ayudas para autónomos y emprendedores.

En el capítulo de infraestructuras y vivienda, Serrano ha anunciado que "está a punto de arrancar" la promoción municipal en la barriada de Reyes Católicos. El proyecto contempla la construcción de ocho viviendas en régimen de alquiler social, locales comerciales destinados a jóvenes emprendedores y nuevas plazas de aparcamiento.

En materia de seguridad ciudadana, el gobierno ha resaltado la incorporación de herramientas de videovigilancia, la autorización de la Policía Local de paisano y la creación de la Cátedra de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Delincuencia de la Universidad de Málaga, patrocinada por Caja Rural de Baena.

David Bazuelo: "Pasamos de encontrar una absoluta ruina a un ayuntamiento que planifica"

Por su parte, el concejal David Bazuelo ha centrado su intervención en la transformación interna del Consistorio, utilizando una contundente metáfora: "No es lo mismo hacer una casa sobre un solar limpio que sobre una absoluta ruina". El edil ha puesto en valor la ruptura de los "silos" partidistas, logrando que las delegaciones de PSOE e Izquierda Unida trabajen de manera colaborativa e integrada.

David ha hecho un repaso por las inversiones transversales, destacando los cerca de 3 millones de euros inyectados en instalaciones deportivas, incluyendo el nuevo campo de fútbol. Además, ha subrayado un cambio radical en la salud financiera y la transparencia del Ayuntamiento: "Hemos atajado la lacra de los reconocimientos extrajudiciales de crédito. Los vecinos ya no ven en cada pleno miles de euros en facturas fuera de procedimiento; ahora todo se gestiona por contrato y con transparencia".

El concejal ha destacado la reactivación del vivero municipal, que ha vuelto a producir sus propias plantas, ahorrando costes a las arcas públicas. En materia de eficiencia hídrica, se han instalado más de 50 programadoras de riego y se ha migrado a sistemas de goteo. En el ámbito social, se ha regularizado la situación de los Huertos Sociales, aprobando una nueva ordenanza, reduciendo las listas de espera e instalando un nuevo depósito de agua .

En cuanto a la Memoria Democrática, Bazuelo ha anunciado la adjudicación del contrato para realizar catas con georradar en el cementerio municipal, con el fin de localizar las fosas comunes y elaborar un proyecto integral de exhumación, contando ya con la subvención concedida. También se ha referido a la creación de rutas de memoria y homenajes a los represaliados.