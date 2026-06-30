Miguel Ríos aplaza su concierto en Cabra tras sufrir un accidente doméstico: esta es la nueva fecha

El concierto de Miguel Ríos previsto en Cabra, inicialmente programado para el sábado 4 de julio en el auditorio municipal Alcalde Juan Muñoz, ha sido aplazado y pospuesto al próximo 23 de agosto, según ha comunicado oficialmente la oficina de management del artista. La decisión responde a la necesidad de conceder un margen adicional para consolidar la recuperación del cantante y garantizar su regreso a los escenarios en plenas condiciones.

En el comunicado difundido este martes 30 de junio, el equipo de Miguel Ríos explica que, "ante la evolución favorable y la posibilidad de reorganizar el calendario", se ha optado por retrasar varias actuaciones con el objetivo de que el músico pueda ofrecer "la mejor versión que su público merece".

Las entradas adquiridas siguen siendo válidas

La organización ha informado de que todas las entradas ya adquiridas seguirán siendo válidas para la nueva fecha, por lo que los asistentes no tendrán que realizar ningún trámite si desean acudir al concierto el 23 de agosto. Se trata de un concierto de su gira El último vals, inserto en el marco del festival Donde brillan las estrellas.

Miguel Ríos en un concierto en Córdoba. / Francisco González

No obstante, aquellas personas que no puedan asistir tras el cambio de fecha podrán solicitar la devolución del importe de las entradas a través de los canales oficiales de venta.

Un "leve traumatismo craneal" tras un accidente doméstico

El cantante y compositor granadino ha suspendido los conciertos que tenía programados por un "leve traumatismo craneal" sufrido tras un "pequeño accidente doméstico" el pasado 17 de junio y que hizo público a través de un comunicado. En el texto, se informa que, "por recomendación médica, y aunque su evolución es favorable, deberá guardar unos días de reposo, lo que le impedirá actuar en los próximos conciertos programados con tanta ilusión y cariño".

Miguel Ríos (i) en un concierto en Córdoba. / Francisco González

"Miguel está bien dentro de lo que cabe y, sobre todo, le da mucha rabia tener que cancelar. Pronto volverá a la carga, pero por ahora tiene que guardar reposo por orden médica", agrega la información hecha pública en redes, que indica que el cantante quiere trasladar personalmente su agradecimiento y espera reencontrarse "muy pronto" con el público.