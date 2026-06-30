La cofradía de la Virgen de Araceli encarga a Antonio García Barbeito la ofrenda de frutos de 2026

El escritor y comunicador Antonio García Barbeito pronunciará la ofrenda de frutos ante la Virgen de Araceli el próximo 18 de octubre, en un acto emplazado en el santuario de la patrona de Lucena.

Barbeito protagonizó uno de los pregones de mayor reconocimiento y repercusión de la Semana Santa de Sevilla, en la Cuaresma del año 2010, y atesora de unas de las voces más brillantes del panorama andaluz, por sus dotes literarias, profundidad en el contenido y gran oratoria.

Destacan su conocimiento del campo andaluz

Colaborador destacado en numerosos medios de comunicación, en una trayectoria de varias décadas, desde la junta de gobierno de la hermandad aracelitana resaltan su "profundo conocimiento y defensa del campo andaluz", elevándolo a "referencia" en la divulgación de la agricultura, la ganadería, las tradiciones rurales y el "papel esencial" que encarnan en la identidad de Andalucía.

Natural de Aznalcázar, en la provincia de Sevilla, ha perseverado en un profundo vínculo con las cofradías y la devoción popular de Andalucía.

En Lucena, en diciembre de 2023, declamó el cuento de Navidad titulado El día que Jesús no quería nacer, en un acto organizado por la cofradía de Jesús Nazareno, a beneficio de la entidad asistencial Amara.