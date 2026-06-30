El certamen de vinos y vinagres ecológicos Ecoracimo 2026 ya tiene ganadores

El Concurso Internacional de Vinos y Vinagres Ecológicos Ecoracimo 2026 que celebró el pasado sábado 20 de junio su cata oficial en Montilla, ya tiene ganadores, entre los que destacan Altolandon, Sesca 2016, Luque Ecológico y Bodegas Robles, que se han alzado con los principales galardones.

En esta 27.ª edición, el jurado profesional ha llevado a cabo más de 200 catas, en las que se han evaluado muestras procedentes de bodegas y vinagrerías de Andalucía, Castilla la Mancha y la Región de Murcia, además de participantes de Aragón, La Rioja, Navarra, Baleares, Comunidad Valenciana y Canarias, ha informado según la Diputación de Córdoba.

La cata, bajo la dirección técnica de Rocío Márquez, ha sido realizada por un panel de 20 expertos catadores de reconocido prestigio, que han valorado la calidad, tipicidad y singularidad de los vinos y vinagres ecológicos presentados.

Ganadores Ecoracimo 2026

El jurado ha distinguido los vinos y vinagres más sobresalientes de esta edición, los que para los expertos son "reflejo del excelente momento que atraviesa el sector ecológico y del trabajo de las bodegas participantes".

Entre los vinos ecológicos, el reconocimiento principal ha sido para Altolandon Blanco Sin Crianza, de Altolandon, un vino que ha destacado por su equilibrio, con un sabor fresco y afrutado; Garnacha Finca Los Frutales, de Sesca 2016, un vino que destaca por sus notas afrutadas, así como toques de café y nueces, con aromas frescos.

En la categoría de vinagres ecológicos, el máximo reconocimiento ha recaído en Vinagre de Vino Pedro Ximénez ECO, de Luque Ecológico, premiado por su carácter singular, su armonía y su excelente expresión de la uva Pedro Ximénez en versión ecológica, y Vinagre Piedra Luenga PX, de Bodegas Robles, premiado por su elaboración a partir de uva Pedro Ximénez con una notable complejidad aromática, equilibrio y profundidad.

La Diputación ha destacado que estos galardones ponen en valor "la diversidad, la innovación y la calidad que define actualmente al sector del vino y del vinagre ecológico en España". La lista completa de premiados está publicada en la web oficial del concurso.

Una copa de vino tinto, en la cata oficial de Ecoracimo 2026. / CÓRDOBA

Ecoracimo -recalca la institución provincial- se ha convertido en "una herramienta clave para la promoción de los vinos y vinagres ecológicos, impulsando el reconocimiento de las bodegas certificadas y reforzando su presencia en los mercados nacionales e internacionales".

En esta edición, el jurado ha destacado la alta calidad de las muestras presentadas, reflejo del avance técnico y el compromiso de los productores ecológicos con la sostenibilidad, la excelencia y la innovación.

Córdoba y Montilla-Moriles refuerzan su liderazgo ecológico

Ecoracimo 2026 está organizado por Ecovalia, la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Montilla. Desde la dirección técnica y las entidades organizadoras se ha subrayado la importancia creciente del sector ecológico y el papel del concurso como plataforma de promoción para las bodegas certificadas, tanto en el mercado nacional como en el internacional.

El jurado destaca la alta calidad de las muestras presentadas, una evolución que refleja el avance técnico del sector y el compromiso de los productores con la sostenibilidad, la excelencia y la innovación.

El delegado de Infraestructura, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, centró su intervención en el respaldo institucional al sector ante las dificultades derivadas del cambio climático y las plagas. En este contexto, recordó las ayudas impulsadas por la institución para hacer frente a episodios como el mildiu y defendió la necesidad de cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria para garantizar precios justos, evitar la venta a pérdidas y asegurar la viabilidad económica de las explotaciones vitivinícolas.

La directora del Concurso Internacional de Vinos Ecológicos Ecoracimo, Rocío Márquez, destacó la capacidad de innovación de las bodegas ecológicas. Según explicó, "las bodegas ecológicas están sabiendo combinar la recuperación de elaboraciones tradicionales con nuevas propuestas adaptadas a las tendencias de consumo, dando lugar a vinos con perfiles organolépticos actuales y diferenciadores capaces de responder a las demandas de un consumidor cada vez más inquieto y exigente".

Por su parte, el secretario general de Ecovalia, Diego Granado, puso el foco en la necesidad de que el crecimiento de la producción ecológica tenga un reconocimiento adecuado en las políticas agrarias. En este sentido, recordó que el viñedo ecológico representa ya el 18% del total de la superficie vitícola española, una cifra que, según señaló, demuestra que "la producción ecológica ha dejado de ser un nicho para convertirse en una realidad estructural". Por ello, consideró imprescindible que este peso estratégico quede reflejado en el diseño de la futura Política Agraria Común.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, incidió en el valor añadido que aporta la producción ecológica al territorio y defendió este modelo como una herramienta para alcanzar un mayor equilibrio entre la oferta y la demanda. A su juicio, este camino es clave para garantizar la rentabilidad de toda la cadena de valor, tanto para las bodegas como para los agricultores.

También intervino el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Córdoba, Francisco Acosta, quien destacó el crecimiento del sector ecológico en la provincia. Según señaló, Córdoba se sitúa como provincia referente en superficie ecológica, con un 25% del total. En el caso concreto del marco Montilla-Moriles, apuntó que la superficie de viñedo ecológico ha crecido un 30% en los últimos cinco años, mientras que el número de bodegas certificadas ha pasado de tres a ocho en ese mismo periodo.