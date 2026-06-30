La Diputación de Córdoba ha puesto en marcha una nueva edición de los campamentos de verano de Cerro Muriano, que este año volverán a celebrarse en unas instalaciones renovadas y por las que pasarán 2.000 chicos y chicas de la provincia de entre 8 y 19 años desde finales de junio y hasta comienzos de septiembre.

La delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud, Sara Alguacil, ha subrayado que se trata de una de las actividades más destacadas del calendario anual de la institución provincial, tanto por su dimensión como por su valor como recurso de ocio educativo y de conciliación familiar durante el verano.

En esta edición se han programado diez turnos, con estancias de entre cinco y ocho noches, distribuidos por franjas de edad. Habrá tres turnos para menores de 8 a 10 años, dos para jóvenes de 11 a 13, otros dos de 12 a 14, dos más de 14 a 16 y un último turno para participantes de 17 a 19 años.

Más de 600.000 euros en mejoras

La Diputación ha acometido una inversión superior a 600.000 euros para mejorar las instalaciones del albergue de Cerro Muriano. Las actuaciones han incluido la renovación de las cubiertas de los pabellones de alojamiento y la sustitución completa del entorno de la piscina, con intervención en la zona de playa y en los sistemas de desagüe.

Los campamentos de verano de la Diputación de Córdoba regresan a Cerro Muriano con instalaciones renovadas. / CÓRDOBA

Además, se ha mejorado la climatización de las habitaciones, con el objetivo de aumentar el confort y la seguridad de los participantes durante los meses de más calor.

La institución provincial prevé completar el proyecto de reforma a partir de septiembre, una vez concluya la temporada de campamentos, para no interferir en el desarrollo de las actividades. Entre las actuaciones pendientes figuran nuevas mejoras en el sistema de climatización y la instalación de placas fotovoltaicas en una de las cubiertas, con la idea de avanzar hacia un espacio más sostenible y autosuficiente.

Ocio, naturaleza y conciliación

Alguacil, que ha despedido a los participantes del segundo turno, ha destacado que la Diputación mantiene esta actividad no solo por el disfrute de los jóvenes, sino también por el apoyo que presta a muchas familias en las primeras semanas del verano, cuando aún están organizando vacaciones y necesitan alternativas para sus hijos.

La campaña de ocio y tiempo libre cuenta este año con un presupuesto de 450.000 euros, dentro de la apuesta de la institución por mantener la calidad de un servicio que se desarrolla en unas instalaciones por las que pasan más de 8.000 personas al año.

Formación en uso responsable de la tecnología

Durante su estancia, los participantes desarrollarán actividades de ocio saludable en plena naturaleza, juegos grupales y dinámicas orientadas a fomentar la convivencia, la autonomía personal y la desconexión de los dispositivos móviles.

Como novedad, esta edición incorpora en todos los turnos pequeñas acciones formativas sobre ciberseguridad y uso responsable de las redes sociales. En el caso de los grupos de menor edad, los participantes recibirán la visita del camión del programa ‘Eres capaz’, iniciativa conjunta con la Junta de Andalucía y ejecutada por la Diputación, centrada en la capacitación digital.

Ese recurso móvil cuenta con equipamiento tecnológico como gafas 3D, tabletas, portátiles, impresoras 3D y kits de robótica. En los turnos de mayor edad, las sesiones de asesoramiento se desarrollarán con la colaboración de la Guardia Civil y de la Empresa Provincial de Informática (Eprinsa).