El Ayuntamiento de Puente Genil busca emplazamientos para albergar este invierno a temporeros

El Ayuntamiento de Puente Genil trabaja en la habilitación de un espacio que permita albergar a los temporeros que puedan llegar a la localidad durante el próximo otoño e invierno, pero por el momento todavía no ha concretado esa ubicación.

Así lo ha avanzado el concejal de Presidencia y portavoz del equipo de gobierno, Javier Villafranca, tras la reunión de la junta de gobierno local, y también lo ha confirmado el alcalde, Sergio Velasco, quien ha mostrado su deseo de abordar este tema "con detenimiento" con el resto de portavoces de los grupos políticos con representación municipal.

Los primeros temporeros llegarán a partir de septiembre

El regidor ha respondido a una pregunta formulada por el secretario local del PSOE, José Antonio Gómez, quien se interesó por la situación actual de este asunto, "para dar un alojamiento a las personas migrantes que vienen en campaña".

Presumiblemente, "a finales de septiembre tendremos a esas personas aquí y nos podremos encontrar la misma situación que el año pasado", afirmó Gómez.

El Consistorio sigue sin tener una ubicación clara

En su respuesta, el alcalde ha señalado que "seguimos viendo posibilidades", aunque precisa que desde el Ayuntamiento "no tenemos una varita mágica para sacarnos un alojamiento de la nada, y no tenemos clara una ubicación donde se puedan instalar". "Mantendremos reuniones con los portavoces para hablar de este tema", apostilla.

Hay que recordar que el año pasado el Ayuntamiento tuvo que tomar cartas en el asunto ante la elevada concentración de personas asentadas en el entorno de la estación de autobuses, una situación que motivó que posteriormente se habilitara la Caseta Municipal como albergue provisional para que muchos de estos temporeros pernoctaran hasta el mes de marzo.