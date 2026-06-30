El Ayuntamiento de Priego llevará a cabo un importante cambio del tráfico en el barrio de La Inmaculada

Con el objetivo de mejorar la seguridad vial, reducir el riesgo de accidentes y favorecer una circulación más fluida, el Ayuntamiento de Priego pondrá en marcha este miércoles, 1 de julio, una nueva reordenación del tráfico en el barrio de La Inmaculada.

Según ha informado el Consistorio, la actuación contempla modificaciones tanto en las vías principales como en varias calles secundarias de la barriada. En lo que respecta a las vías principales, la avenida de América, que cambiará su actual sentido de circulación, pasará a convertirse en la entrada al barrio, mientras que Luis Rosales invertirá su dirección para convertirse en la vía de salida hacia Ramón y Cajal. Además, el acceso a la calle Poeta Zorrilla desde Ramón y Cajal pasará a contar con doble sentido de circulación.

Calles secundarias afectadas por los cambios del tráfico

En cuanto a las vías secundarias, la calle Pablo Neruda invertirá su actual sentido de circulación, estableciéndose como salida hasta Gaspar de Montellano, mientras que la calle Perú modificará su dirección para convertirse en vía de salida hasta Rodríguez de la Fuente.

Plano explicativo con los nuevos itinerarios del tráfico en el barrio de La Inmaculada de Priego. Plano explicativo con los nuevos itinerarios del tráfico en el barrio de La Inmaculada de Priego.

Con el fin de facilitar la adaptación de los conductores a esta nueva ordenación, el Ayuntamiento ha publicado un plano explicativo en el que se recoge el nuevo esquema de circulación del barrio, permitiendo a los vecinos consultar de forma sencilla los nuevos itinerarios.

Durante la entrada en funcionamiento de esta nueva ordenación, efectivos de los cuerpos de seguridad y personal del Ayuntamiento estarán presentes en la zona para informar a los conductores, resolver posibles dudas y garantizar la correcta implantación de los cambios.

Avenida de América, en el barrio de La Inmaculada de Priego. / R.C.C.

Reacciones a los cambios

Desde que se anunciara en las redes sociales del Ayuntamiento, la medida ha generado una importante oleada de comentarios, la mayoría de ellos en contra de los cambios planteados, señalando como uno de los puntos claves y en los que pueden generarse problemas la salida a Ramón de Cajal por Rodríguez de la Fuente, con un semáforo y un colegio, así como el giro y la entrada de vehículos de grandes dimensiones por Avenida de España o la salida por Pablo Neruda.

En este sentido, desde el Consistorio se apunta que si el cambio es positivo, se pretende acometer una actuación en la intersección de Ramón y Cajal con Cava y avenida de América, eliminándose el tercer cruce regulado por semáforos en este eje urbano mediante una rotonda.