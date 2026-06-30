El tiempo
La Aemet eleva a naranja el aviso por calor en Córdoba: ¿superaremos esta tarde los 40 grados?
Esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para la capital y la provincia
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) acaba de elevar el aviso climático por altas temperaturas en la Campiña cordobesa, donde se sitúa la capital. En concreto, el aviso es naranja desde las 13.00 a las 20.59 horas por altas temperaturas, que podrían alcanzar los 40 grados en las horas centrales de la tarde. El peligro es denominado "importante". Mientras, en Sierra-Pedroches, es decir, en el norte de la provincia, el aviso es amarillo por temperaturas que pueden alcanzar los 40 grados puntualmente, aunque el rango de máximas esperadas se moverá en torno a los 38º.
Tras varios días de ascenso de las temperaturas, esta pasada madrugada la estación meteorológica del aeropuerto ha registrado una mínima de 19,6º, al borde de los 20 grados que permiten hablar de noche tropical. No obstante, la previsión es que tanto en la próxima madrugada como en las siguientes de esta semana se vivan noches tropicales en varios puntos de la Campiña.
Hay que destacar que el calor ha venido para quedarse, ya que las temperaturas seguirán "por encima de lo normal para la época", según explica la Aemet en un post en la red social X, antes Twitter, durante toda la semana. De hecho, "a partir del viernes, se espera una subida hasta alcanzar valores de pleno verano, con máximas entre 36º y 42º en los valles del interior" del país, comenta el instituto oficial.
¿Qué temperatura máxima hará hoy en Córdoba y provincia?
En todo caso, centrándonos en el pronóstico de la Aemet para las próximas horas, tendremos cielos poco nubosos o despejados. Nubosidad de evolución en las sierras. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente sur.
Así, las temperaturas se situarán en Córdoba entre 21º y 40º, en Lucena entre 21º y 36º, en Pozoblanco entre 20º y 38º, y en Priego de Córdoba entre 20º y 35º.
El miércoles, leve alivio antes del 'subidón'
Para mañana miércoles, 1 de julio, la Aemet espera cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en las sierras del norte. Temperaturas con pocos cambios o localmente en ascenso. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente sur por la tarde.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 21º y 39º, en Lucena entre 21º y 37º, en Pozoblanco entre 20º y 39º, y en Priego de Córdoba entre 20º y 36º.
- El pueblo hoy cordobés que tuvo dos nombres, dos marquesados y dos provincias hasta 1834
- Un accidente en la A-45 en Córdoba con varios vehículos implicados y posibles atrapados provoca importantes retenciones
- La centenaria Destilerías Machaquito recupera la combinación "diente de perro" con su nueva cerveza
- Fallece un hombre de 68 años en Almería por un golpe de calor e ingresan en el hospital a otro hombre de Cabra
- Infrico celebra su 40 aniversario en plena expansión internacional y con la ampliación proyectada de sus instalaciones en Lucena
- Ruidos, olores y hasta 90 camiones al día: las quejas del Ayuntamiento de Baena contra la planta de biogás
- Endesa detecta 130 enganches ilegales a la luz en la barriada del Quinto Centenario de Palma del Río
- Los bomberos rescatan a dos personas atrapadas en el balcón de una casa en llamas en Priego de Córdoba