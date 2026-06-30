La Aemet eleva a naranja el aviso por calor en Córdoba: ¿superaremos esta tarde los 40 grados?

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) acaba de elevar el aviso climático por altas temperaturas en la Campiña cordobesa, donde se sitúa la capital. En concreto, el aviso es naranja desde las 13.00 a las 20.59 horas por altas temperaturas, que podrían alcanzar los 40 grados en las horas centrales de la tarde. El peligro es denominado "importante". Mientras, en Sierra-Pedroches, es decir, en el norte de la provincia, el aviso es amarillo por temperaturas que pueden alcanzar los 40 grados puntualmente, aunque el rango de máximas esperadas se moverá en torno a los 38º.

Tras varios días de ascenso de las temperaturas, esta pasada madrugada la estación meteorológica del aeropuerto ha registrado una mínima de 19,6º, al borde de los 20 grados que permiten hablar de noche tropical. No obstante, la previsión es que tanto en la próxima madrugada como en las siguientes de esta semana se vivan noches tropicales en varios puntos de la Campiña.

Avisos por calor en el sur de España: destaca la Campiña cordobesa, en aviso naranja por máximas de 40 grados. / Aemet

Hay que destacar que el calor ha venido para quedarse, ya que las temperaturas seguirán "por encima de lo normal para la época", según explica la Aemet en un post en la red social X, antes Twitter, durante toda la semana. De hecho, "a partir del viernes, se espera una subida hasta alcanzar valores de pleno verano, con máximas entre 36º y 42º en los valles del interior" del país, comenta el instituto oficial.

¿Qué temperatura máxima hará hoy en Córdoba y provincia?

En todo caso, centrándonos en el pronóstico de la Aemet para las próximas horas, tendremos cielos poco nubosos o despejados. Nubosidad de evolución en las sierras. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente sur.

Así, las temperaturas se situarán en Córdoba entre 21º y 40º, en Lucena entre 21º y 36º, en Pozoblanco entre 20º y 38º, y en Priego de Córdoba entre 20º y 35º.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

El miércoles, leve alivio antes del 'subidón'

Para mañana miércoles, 1 de julio, la Aemet espera cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en las sierras del norte. Temperaturas con pocos cambios o localmente en ascenso. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente sur por la tarde.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 21º y 39º, en Lucena entre 21º y 37º, en Pozoblanco entre 20º y 39º, y en Priego de Córdoba entre 20º y 36º.