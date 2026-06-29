Un total de 62 guardias civiles en prácticas se incorporan a los puestos de la provincia de Córdoba

Un total de 62 guardias civiles alumnos y alumnas en prácticas se han incorporado a unidades de la provincia de Córdoba, según ha informado la Dirección General de la Guardia Civil en una nota, en la que ha dado cuenta del acto de incorporación, que ha tenido lugar en la mañana de este lunes en el patio de armas de la Comandancia de Córdoba.

A nivel nacional son 3.123 los guardias civiles alumnos que se incorporan desde este lunes a sus diferentes unidades territoriales, iniciando de esta manera una segunda fase de su periodo formativo. Son 390 agentes más que el año anterior, cuando la cifra llegó a 2.733. Todo este alumnado procede de las promociones 131ª de la Academia de Guardias de Baeza y 172ª del Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro.

Un periodo de formación de 40 semanas para adquirir la profesionalidad

Con motivo de la llegada del verano, el objetivo del Ministerio de Interior es "priorizar la presencia de estos guardias civiles alumnos" en función de las "necesidades operativas". El periodo de formación alcanzará las 40 semanas, momento en el que, si todo va bien, alcanzarán su condición de guardias civiles profesionales.

Un total de 62 guardias civiles en prácticas se incorporarán a los puestos de la provincia de Córdoba / CÓRDOBA

Además, 874 de los más de 3.000 alumnos de toda España complementarán sus prácticas formativas con servicios en especialidades concretas: Tráfico, ARS, Fiscal o Marítimo.

En distintos puntos de la provincia de Córdoba

Los nuevos guardias civiles en prácticas van a prestar servicio en distintos puestos de la provincia y serán un importante apoyo para los cometidos de seguridad ciudadana, propios de la Comandancia de Córdoba, "lo cual redundará en una mejora en calidad del servicio que la Guardia Civil presta a los ciudadanos y supondrá una excelente oportunidad para los nuevos guardias civiles, que conocerán la alta reputación del Cuerpo en la sociedad cordobesa, gracias a la profesionalidad con la que prestan el servicio sus compañeros", asegura la nota.

Un total de 62 guardias civiles en prácticas se incorporarán a los puestos de la provincia de Córdoba / CÓRDOBA

Ana Mª López da la bienvenida a los nuevos guardias civiles

El acto de incorporación, que ha tenido lugar en la mañana de este lunes en el patio de armas de la Comandancia de Córdoba, ha contado con la presencia de la subdelegada del gobierno en Córdoba, Ana María López Losilla, que ha dirigido a los nuevos guardias civiles en prácticas, unas palabras de bienvenida a la provincia cordobesa, describiendo las particularidades de la provincia de Córdoba y recordándoles que la Guardia Civil "goza de un gran prestigio y reconocimiento de los ciudadanos y les ha pedido que desempeñen su servicio con profesionalidad y que no escatimen en esfuerzos para mantener los objetivos logrados hasta ahora por la institución en la provincia".

Un total de 62 guardias civiles en prácticas se incorporarán a los puestos de la provincia de Córdoba. / CÓRDOBA

Por su parte, el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, Ramón María Clemente Castrejón, también ha querido darles la bienvenida a esta provincia, les ha deseado mucha suerte en sus nuevos destinos y les ha pedido que aprovechen este año de formación en la Comandancia, "que se apoyen en la experiencia de sus compañeros más veteranos, porque el destino en seguridad ciudadana les dará la oportunidad de disfrutar de la cercanía con los ciudadanos". Asimismo, les han informado de las oportunidades futuras de formación en cuanto al ascenso profesional en la institución.