El Sindicato Médico Andaluz denuncia que hay una plaza de pediatra sin cubrir en Lucena y reclama una contratación extra

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha denunciado la falta de un puesto de pediatra comunitario entre los asignados por el SAS en Lucena, ya que se encuentra sin cubrir una vacante en el centro de salud Lucena II, asegura esta entidad en una nota de prensa. Según recuerda el SMA, "se considera óptimo un número de 800 niños por cada pediatra", con un rango máximo de 1.000 infantes por profesional. En una ciudad como Lucena, que tiene más de 43.000 habitantes y 6.500 menores de 14 años, el SAS solo contempla seis pediatras -uno de ellos sin cubrir- por los siete que debería para cumplir con el ratio mencionado.

"El ahorro es claro, la población lo sufre", sentencia el sindicato, para el que la asistencia pediátrica en Lucena es "deficitaria" y tiene que ser "asumida" por el resto de profesionales o por médicos de familia. Para el SMA, la situación se traduce en un incremento del número de pacientes por médico, menos tiempo disponible por consulta, mayor dificultad para la sanidad preventiva y así como para el seguimiento, ya que Lucena sufre, siempre a tenor de esta entidad, de una "presión asistencial".

Una "dotación estructural" que se encuentra "por debajo de lo recomendado"

Por todo ello, el Sindicato Médico Andaluz denuncia que la "dotación estructural" de la plantilla de pediatras de Lucena se sitúa "por debajo de las recomendaciones de las sociedad científicas" y considera que la cobertura de la vacante, así como la creación de un séptimo cupo, mejorarían la situación; ello permitiría adecuar el ratio a la población infantil y "mejorar la accesibilidad y la continuidad asistencial". Asimismo, se podría reforzar el programa de promoción de la salud infantil, hacer un mejor seguimiento de las enfermedades crónicas y anticiparse a las necesidades futuras.

Sanitarios en una protesta, en imagen de archivo. / Juan Barbosa / Europa Press

Esta "merma asistencial" ha sido puesta en conocimiento, "en reiteradas ocasiones", de la "subdrección médica del área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba", afirma la nota del SMA. Sin embargo, "no se ha solucionado, y ya van cinco años así". Finaliza el comunicado recordando que la "tradicional costumbre del SAS" es la de "no contratar a personal para sustituir las vacaciones y permisos de los médicos", por lo que la situación en verano "se complica particularmente", finaliza la nota.