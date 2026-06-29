El segundo Encuentro de Transportistas de Lucena abordará el reto del relevo generacional

Unos 300 vehículos, procedentes de numerosas comunidades autónomas de España y de Portugal, se congregarán en Lucena entre el 18 y el 20 de septiembre, durante la segunda edición del Encuentro de Transportistas.

Organizado por la Asociación de Transportistas del Sur (Atransur) y el Ayuntamiento, repite el esquema configurado en su primera edición, celebrada en 2024, culminada con una gran repercusión.

Javier Ruiz, director de Atransur, aludió en la presentación, celebrada este lunes en la Casa de los Mora, a la "desesperación" extendida en el sector por la paralización del relevo generacional y "el envejecimiento" de los profesionales actuales.

El evento se celebrará entre la Caseta y el Auditorio municipales

Nuevamente, las actividades acontecerán entre el emplazamiento de la Caseta Municipal, donde se implantarán numerosos expositores temáticos, y el Auditorio Municipal Manuel Lara Cantizani. Este espacio polivalente albergará las mesas redondas programadas para el sábado y que versarán, con prestigiosos y célebres ponentes, sobre el transporte de mercancía y los avances en innovación y digitalización; sostenibilidad y medio ambiente, y el relevo generacional y la creciente incorporación de la mujer.

Los camiones desplazados hasta Lucena repetirán un pasacalles por la localidad y el domingo, jornada de clausura, la agenda anuncia la realización de pruebas de habilidad con tractoras, remolque y vehículos grúa, aparte de demostraciones infantiles, y la entrega de premios y reconocimientos.