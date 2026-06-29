Puente Genil ejecuta por primera vez una quema prescrita para prevenir incendios en las laderas de La Pitilla y Río de Oro

En Puente Genil se ha llevado a cabo este lunes la primera quema prescrita, como medida preventiva frente a los incendios forestales y de pastos. La actuación se ha desarrollado en las laderas de La Pitilla, en la zona conocida como Río de Oro, y se ha prolongado hasta las inmediaciones de las calles Luna y Sol, con el objetivo de eliminar unas 40 hectáreas de vegetación seca.

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, destacó el carácter pionero de la intervención y explicó que la iniciativa surge tras los incendios registrados el pasado año. "Efectivamente, es la primera vez que se hace un trabajo de este tipo", señaló, precisando que la medida se acordó tras varias reuniones de valoración entre técnicos del Plan Infoca y del Consorcio Provincial de Bomberos.

Según explicó, se decidió actuar "en aquellos puntos que son los más conflictivos desde el punto de vista de incendios de pastos y de vegetación", especialmente en una zona de difícil acceso debido a su pronunciada pendiente y donde "no es fácil entrar con maquinaria".

Un camión de bomberos junto a una de las zonas que se han quemado en Puente Genil. / V. Requena

El operativo, iniciado a las siete de la mañana, ha movilizado a más de 40 efectivos pertenecientes al Plan Infoca, la Unidad Militar de Emergencias (UME), el Consorcio Provincial de Bomberos, además de efectivos de Protección Civil y Policía Local. Para la intervención se han desplegado más de quince vehículos entre autobombas, todoterrenos y unidades de apoyo.

Se ha intervenido en tres sectores distintos

La quema se ha desarrollado en tres sectores distintos, comenzando por las franjas más próximas a las viviendas. "Lo que querían quemar primero es la zona que pegaba a las casas", explicó el regidor, indicando que posteriormente se ha ido avanzando hacia las zonas inferiores de las laderas mediante fuegos "muy controlados".

El alcalde pidió comprensión a la ciudadanía por las molestias ocasionadas por el humo y el olor a quemado. Asimismo, destacó que las condiciones meteorológicas han sido especialmente favorables para la actuación, con "menos de 4 kilómetros por hora de velocidad del viento", circunstancia que permite que el fuego avance "con mucha lentitud y de forma perfectamente controlada".

El objetivo final de esta actuación preventiva es reducir el riesgo de incendios durante los meses de verano. "Que toda esta superficie tan inmensa, estas 40 hectáreas de terreno, se queme todo el pasto y de esa forma no tengamos incendios descontrolados, que es lo que no queremos", concluyó.