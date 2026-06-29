Los promotores de la planta de biogás de Baena aseguran que reducirán un 60% las emisiones de Oleícola El Tejar

La empresa cordobesa Greenar, promotora junto a la alemana VORN Bioenergy y Oleícola El Tejar de la planta de biometano de Baena, ha respondido a las alegaciones que ha presentado el Ayuntamiento del municipio contra estas instalaciones, que fueron adelantadas este medio. Los promotores quieren desmontar los argumentos del Consistorio para frenar la planta, cuyo proyecto está en trámite de exposición pública.

Diego Aranda, CEO de Greenar, ha asegurado a Diario CÓRDOBA que los límites de ruido que tendrá la fábrica de gas están por debajo de los topes establecidos para zonas residenciales, aunque se hayan usado en el proyecto técnico los baremos pensados para zonas industriales. Así, los promotores explican que el pico máximo de ruido estaría en 55 decibelios por el día y menos de 43 por la noche, con lo que estarían 20 decibelios por debajo de los límites, tal como reclamaba el Ayuntamiento. "El impacto de estas plantas nunca es el ruido", asegura Aranda.

La contaminación atmosférica, reducida

Por otro lado, la contaminación atmosférica de la planta de biogás no debe sumarse a los valores que ya presenta Oleícola El Tejar, sino al revés, según los responsables del proyecto. De hecho, Aranda explica que con la planta de biogás activa, Oleícola El Tejar podría reducir sus emisiones a la atmósfera en un 60% y vaciar sus balsas de alpechín, rebajando los problemas actuales con el mal olor.

Además, Aranda apunta que la recepción de la biomasa "se realiza en nave cerrada con presión negativa y tratamiento de aire, y el digestato se conserva cerrado hasta que se desgasifica. El olor se captura y se trata" en lugar de contaminar el aire como ocurre ahora con las balsas de alpechín.

Camiones cargados solo con estiércol: seis o siete al día

En cuanto al número de camiones, el Ayuntamiento señaló en sus alegaciones que se esperan picos máximos de hasta 90 vehículos pesados diarios. Según el directivo de Greenar, a la planta de biogás no entraría ningún camión con biomasa, ya que ese material llegaría por tubería directamente desde Oleícola El Tejar. Sí serían necesarios en torno a "seis o siete camiones al día" de media cargados del estiércol necesario para la reacción química de la planta. El digestato (un subproducto del reactor que contiene mucha agua y puede usarse como fertilizante) se trata, también se reduce mucho su volumen y en Greenar están evaluando incluso la posibilidad de generar agua que podría servir para alguna comunidad de regantes una vez tratada. El consumo anual de la planta es muy escaso, estimado en 100 metros cúbicos anuales, ya que los generadores de biogás no la necesitan.

El Ayuntamiento de Baena plantea un cambio de ubicación en sus alegaciones. Para Greenar, esta opción solo traería más problemas ya que obligaría a transportar el alperujo en camiones hasta la planta, mientras que ahora solo hay que centralizarlos en El Tejar y desde allí todo el material se mueve por tuberías. "Ahora los agricultores cobran por ese residuo, pero si tienen que transportarlo más lejos le costaría más dinero".

Finalmente, Greenar recuerda que "no hay aguas subterráneas" en la zona que obliguen a realizar un estudio hidrológico en profundidad.