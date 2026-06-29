Un policía de Montilla se suma al operativo de búsqueda de desaparecidos en Venezuela

El Policía Local montillano David Pino ha partido este lunes hacia Venezuela para colaborar en las labores de búsqueda de personas desaparecidas tras los dos importantes terremotos sufridos en el país, una misión a la que se incorpora para aportar su más de tres lustros de trabajo y formación en rescate, junto a un equipo interprovincial integrado por especialistas de distintos ámbitos y con medios técnicos para actuar en la zona cero de los seísmos.

El agente montillano se encontraba a punto de embarcar en un vuelo transoceánico cuando ha atendido a CÓRDOBA para explicar los primeros detalles de una operación que se ha organizado en plena emergencia humanitaria. «Volamos primero a Medellín o Bogotá y luego haremos un transbordo hasta la zona cero», ha avanzado.

Personal de la UME, en las labores de rescate en Venezuela. / AGENCIAS

La salida del equipo se produce después de que un nuevo sismo de magnitud 4,6 haya sacudido este lunes una zona del norte de Venezuela, la misma que quedó devastada por el doble terremoto del pasado miércoles, que ya ha causado al menos 1.450 muertos y 3.150 heridos, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Un equipo especializado

En ese contexto se enmarca la salida de David Pino, que ha explicado que no viaja solo, sino dentro de un operativo compuesto por perfiles muy distintos. «Vamos un equipo interprovincial de 15 componentes, cuatro de ellos guías caninos», ha detallado el policía local montillano, que ha subrayado la especialización de las personas movilizadas, entre las que se encuentran policías nacionales, bomberos y espeleólogos.

Imagen de los voluntarios ayudando tras los terremotos de Venezuela. / CÓRDOBA

De igual modo, el equipo desplazado a Venezuela cuenta con material técnico orientado a la localización de personas en escenarios de difícil acceso o con estructuras dañadas. «Llevamos equipos de drones, equipos de geolocalización y cámaras térmicas», ha señalado Pino.

Acompañado de su perro de rescate

Junto a David Pino viaja también Grey, su perro de rescate, un Braco de Weimar al que popularmente se conoce como «el fantasma gris» por su característico pelaje plateado. La presencia del animal resulta clave en una misión de estas características, en la que los guías caninos aportan una capacidad específica para rastrear y localizar posibles víctimas en zonas amplias, espacios colapsados o entornos de difícil acceso.

La participación de David Pino en esta nueva emergencia se suma a una trayectoria marcada por más de tres lustros de trabajo y formación en la búsqueda de personas desaparecidas. El agente montillano forma parte del Club Deportivo Montilla K9 Sport y ya ha intervenido en escenarios de especial complejidad, como el grave terremoto registrado en septiembre de 2023 al suroeste de Marrakech, o las labores de rescate desarrolladas tras la devastadora dana que arrasó varios municipios de la Comunidad Valenciana en 2024.