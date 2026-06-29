¿Ha podido dormir esta noche sin el aire acondicionado en Córdoba? Podrá seguir haciéndolo, aunque la Aemet pone ya una fecha límite

Las noches siguen dando un respiro en Córdoba y provincia. Esta pasada madrugada, la estación que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene en el aeropuerto ha marcado una temperatura mínima de 17,6º a las 06.50 horas, un registro aún más bajo que en las cuatro noches anteriores, en las que siempre se bajó de los 20 grados.

Este alivio térmico, que impide que podamos hablar de noches tropicales, mantiene cierto confort en muchas familias, ya que permite dormir sin abusar del aire acondicionado. En todo caso, la Aemet mantiene el aviso amarillo por altas temperaturas en la Campiña cordobesa hoy lunes, 29 de junio, y lo amplía a Sierra-Pedroches mañana martes.

Aviso amarillo en las comarcas del sur de España hoy lunes, 29 de junio. / Aemet

"En los próximos días predominarán las masas de aire más cálido de lo normal sobre la Península, aunque con ambiente más suave en zonas del norte", afirma el instituto oficial en una nota subida a la red social X, antes Twitter. Sin embargo, "es probable que de cara a la recta final de la semana el calor sea de nuevo muy intenso en la mayor parte del país". Es decir, a final de la semana es más que probable que vuelvan las noches tropicales a Córdoba y el aire acondicionado pase de accesorio a casi obligatorio si se quiere descansar plácidamente.

¿Qué temperatura máxima hará hoy en Córdoba y provincia?

En todo caso, centrándonos en el pronóstico de la Aemet para las próximas horas, tendremos cielos poco nubosos o despejados. Nubosidad de evolución en Sierra Morena. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso. Vientos flojos variables, predominando la componente oeste a partir de la tarde.

Así, las temperaturas se situarán en Córdoba entre 20º y 40º, en Lucena entre 21º y 36º, en Pozoblanco entre 20º y 38º, y en Priego de Córdoba entre 19º y 36º.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

El martes continúa la tendencia

Para mañana martes, 30 de junio, la Aemet espera cielos poco nubosos o despejados. Nubosidad de evolución en las sierras. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente sur.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 21º y 39º, en Lucena entre 21º y 36º, en Pozoblanco entre 20º y 38º, y en Priego de Córdoba entre 20º y 35º.