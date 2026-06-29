Las obras del PFEA en Baena impulsan la modernización integral del Polideportivo Municipal con una inversión de 832.000 euros

La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, ha visitado las obras que se ejecutan en el Polideportivo Municipal con cargo al Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) 2025-2026, una actuación que permitirá culminar la remodelación integral de las instalaciones deportivas y que cuenta con una inversión de 832.000 euros, de los que cerca de 600.000 euros se destinan a mano de obra.

La intervención continúa la iniciada el pasado año

Durante la visita, la regidora ha explicado que los trabajos dan continuidad a la actuación iniciada el pasado año y contemplan la renovación del pavimento de las pistas deportivas, la mejora de caminos interiores, la creación de zonas de descanso y picnic, nuevos vestuarios y aseos, así como actuaciones para mejorar la accesibilidad en el campo del Jaro y la separación entre la piscina municipal y el colegio Valverde y Perales.

La alcaldesa de Baena ha visitado las obras del polideportivo. / Juan Carlos Roldán

Serrano ha destacado que el proyecto ha permitido formalizar 276 contratos para peones y 28 para oficiales, poniendo de relieve el papel del PFEA como herramienta para generar empleo entre los trabajadores eventuales agrarios durante los periodos de menor actividad en el campo.

El Ayuntamiento ha invertido ya más de dos millones de euros

La alcaldesa ha subrayado que, sumando las actuaciones realizadas durante el mandato, la inversión en las instalaciones deportivas supera ya los dos millones de euros, a la espera de acometer la renovación del césped del campo de fútbol.

El objetivo, ha señalado, es ofrecer espacios más accesibles, seguros y modernos que fomenten la práctica deportiva y la convivencia, al considerar el deporte una herramienta fundamental para promover hábitos saludables, la cultura del esfuerzo y los valores sociales.

Las obras se interrumpirán durante el mes de agosto y se reanudarán el próximo 1 de septiembre para afrontar su fase final.