Equipamientos deportivos
Las obras del PFEA en Baena impulsan la modernización integral del Polideportivo Municipal con una inversión de 832.000 euros
Los trabajos, que continúan la actuación del pasado año, incluyen la renovación del pavimento, la mejora de caminos, la creación de zonas de descanso y nuevos vestuarios
La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, ha visitado las obras que se ejecutan en el Polideportivo Municipal con cargo al Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) 2025-2026, una actuación que permitirá culminar la remodelación integral de las instalaciones deportivas y que cuenta con una inversión de 832.000 euros, de los que cerca de 600.000 euros se destinan a mano de obra.
La intervención continúa la iniciada el pasado año
Durante la visita, la regidora ha explicado que los trabajos dan continuidad a la actuación iniciada el pasado año y contemplan la renovación del pavimento de las pistas deportivas, la mejora de caminos interiores, la creación de zonas de descanso y picnic, nuevos vestuarios y aseos, así como actuaciones para mejorar la accesibilidad en el campo del Jaro y la separación entre la piscina municipal y el colegio Valverde y Perales.
Serrano ha destacado que el proyecto ha permitido formalizar 276 contratos para peones y 28 para oficiales, poniendo de relieve el papel del PFEA como herramienta para generar empleo entre los trabajadores eventuales agrarios durante los periodos de menor actividad en el campo.
El Ayuntamiento ha invertido ya más de dos millones de euros
La alcaldesa ha subrayado que, sumando las actuaciones realizadas durante el mandato, la inversión en las instalaciones deportivas supera ya los dos millones de euros, a la espera de acometer la renovación del césped del campo de fútbol.
El objetivo, ha señalado, es ofrecer espacios más accesibles, seguros y modernos que fomenten la práctica deportiva y la convivencia, al considerar el deporte una herramienta fundamental para promover hábitos saludables, la cultura del esfuerzo y los valores sociales.
Las obras se interrumpirán durante el mes de agosto y se reanudarán el próximo 1 de septiembre para afrontar su fase final.
- El pueblo hoy cordobés que tuvo dos nombres, dos marquesados y dos provincias hasta 1834
- Un accidente en la A-45 en Córdoba con varios vehículos implicados y posibles atrapados provoca importantes retenciones
- La centenaria Destilerías Machaquito recupera la combinación "diente de perro" con su nueva cerveza
- Fallece un hombre de 68 años en Almería por un golpe de calor e ingresan en el hospital a otro hombre de Cabra
- El Gobierno de España considera «inviable» el dragado del pantano de Cordobilla en Puente Genil
- Infrico celebra su 40 aniversario en plena expansión internacional y con la ampliación proyectada de sus instalaciones en Lucena
- Ruidos, olores y hasta 90 camiones al día: las quejas del Ayuntamiento de Baena contra la planta de biogás
- Por qué los habitantes de este pueblo de Córdoba son conocidos como 'pipiolos', uno de los apodos más curiosos de la provincia