La hermandad del Nazareno de Montilla retira del culto al Rescatado para acometer su restauración

La hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores de Montilla ha despedido a Nuestro Padre Jesús Rescatado en la parroquia de San Francisco Solano, donde la imagen ha sido retirada del culto tras una multitudinaria misa celebrada a las 21.00 de la noche de este domingo para acometer una restauración que correrá a cargo del restaurador montillano Miguel Ángel Sánchez Jiménez y del lucentino Manuel Espejo Mármol, gracias a una ayuda de 11.000 euros concedida por la Diputación de Córdoba.

La celebración abarrotó la parroquia de El Santo en una noche especialmente significativa para la hermandad del Nazareno y para la Semana Santa de Montilla. Nuestro Padre Jesús Rescatado, que recibe culto durante todo el año en una hornacina situada en uno de los laterales del templo, presidió el acto desde el presbiterio, el mismo espacio donde habitualmente recibe la veneración de los fieles cada primer viernes de marzo.

Conservación del patrimonio cofrade

En ese sentido, Elena Bellido, historiadora del Arte y directora de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque, destaca el valor expresivo y simbólico de la imagen al señalar que "el Rescatado se presenta en pie, maniatado y solo, evocando el momento en que los discípulos dejaron abandonado a Jesús tras ser prendido".

La restauración que se acometerá en los próximos meses forma parte de las ayudas otorgadas por la Diputación de Córdoba en favor de la conservación del patrimonio cofrade. En este caso, la subvención alcanza los 11.000 euros y permitirá intervenir sobre una imagen dieciochesca de notable arraigo devocional.