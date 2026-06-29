Movilidad
El Gobierno amplía la prestación del tren de proximidad de la Vega del Guadalquivir en Córdoba después de tres años de experiencia piloto
El Consejo de Ministros da luz verde a la continuidad del servicio puesto en marcha desde 2023 y el itinerario seguirá siendo prestado hasta la finalización del contrato con Renfe
El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes, a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el acuerdo de ampliación del plazo de prestación de los servicios del tren de la Vega del Guadalquivir, que realiza el trayecto entre Palma del Río y Villa del Río en la provincia de Córdoba, en el marco de las Obligaciones de Servicio Público (OSP) en el transporte ferroviario de viajeros.
La prestación del servicio, que se amplía por cuatro años, tendrá lugar "hasta la finalización del Contrato Administración General del Estado (AGE)-Renfe, incluida su posible prórroga", según ha informado el Gobierno. Además del trayecto entre Palma del Río y Villa del Río en Córdoba, el acuerdo del Consejo de Ministros afecta a las líneas Madrid–Fuenlabrada–Illescas; Málaga–El Chorro–Caminito del Rey; Murcia–Cartagena, y Medina del Campo–Valladolid–Palencia.
Desde 2023 como experiencia piloto
El servicio ha sido prestado sin interrupción desde su puesta en servicio en 2023 como experiencia piloto y, tras su evaluación por el Ministerio de Transportes, se ha considerado que el resultado ha sido "eficiente". En el plazo máximo de cuatro años desde la aprobación de este acuerdo, estos servicios serán revisados en lo que se refiere a la calificación como obligación de servicio público (OSP), indica el Gobierno en una nota de prensa.
Para determinar su nivel de utilización se han considerado los tres umbrales adoptados en la declaración de Obligación de Servicio Público para las relaciones de media distancia convencional, que son aprovechamiento (viajeros y plazas por kilómetro); cobertura económica (ingresos y costes), y recurrencia (se considera recurrente a un viajero que realiza al menos 16 viajes en un periodo de cuatro meses).
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