Patrimonio
Fuente Obejuna recupera una joya del plateresco cordobés tras la restauración del retablo mayor de la parroquia Nuestra Señora del Castillo
La iglesia de Nuestra Señora del Castillo presenta la primera fase de una intervención que devuelve el esplendor a una obra del siglo XVI considerada clave en el Renacimiento cordobés
La parroquia de Nuestra Señora del Castillo de Fuente Obejuna acogió este domingo la presentación de la restauración del retablo mayor del templo, considerado un gran exponente del plateresco cordobés, tras una primera fase de intervención que se ha centrado en la limpieza de la obra y la restitución de piezas perdidas, devolviendo parte de su esplendor a uno de los conjuntos artísticos más valiosos de la provincia.
El retablo, realizado en madera dorada y policromada, datado entre los años 1523 y 1537 y de autoría aún discutida por los historiadores, presenta cuatro cuerpos distribuidos en cinco calles y un programa iconográfico que lo convierten en uno de los referentes del Renacimiento cordobés.
El proyecto ha sido redactado por Manuel Antonio Pérez
La actuación ha sido llevada a cabo por los restauradores Martín Zamora, Pablo Reina y Nicolás Trujillo bajo la autorización de la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía, conforme al informe técnico-histórico y artístico redactado por el historiador Manuel Antonio Pérez. En el proyecto también ha participado un alumno en prácticas curriculares, Antonio Luis Márquez.
El acto de presentación de la intervención en el retablo sirvió para poner en valor un proyecto que ha despertado una gran ilusión entre la comunidad parroquial y que contó con la bendición del obispo de Córdoba, Jesús Fernández, además de la asistencia de representantes del Ayuntamiento de Fuente Obejuna, la Diputación de Córdoba y numerosos vecinos que han seguido muy de cerca la evolución de los trabajos.
La Diputación de Córdoba ha financiado parte de la restauración del retablo
La restauración forma parte de un proyecto más amplio cuyo presupuesto asciende a 69.096 euros. La Diputación de Córdoba ha contribuido con una subvención de 28.785 euros, concedida dentro de la convocatoria para la conservación y salvaguarda del patrimonio histórico, mientras que la parroquia mantiene activa una campaña solidaria para recaudar los 44.212 euros restantes y completar la financiación de la intervención.
El párroco, Pedro Jesús del Pino, ha agradecido el respaldo institucional recibido, así como la implicación de toda la comunidad parroquial y de los vecinos de Fuente Obejuna para conservar "un legado artístico, histórico y religioso de incalculable valor para las generaciones futuras".
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