Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo barrioInvestidura Juanma MorenoPensionistasJavi Montero CCFObras Ronda NorteMuseo de CaballerizasPaco MolinaAviso amarillo por calorNueva ola de calorZumbacónDiez planes con niños en veranoCiudad de los NiñosEnol Rodríguez, fichaje CCFDía del OrgulloPerros y gatos en veranoCanal Genil-CabraGuillermo Cuesta
instagramlinkedin

Patrimonio

Fuente Obejuna recupera una joya del plateresco cordobés tras la restauración del retablo mayor de la parroquia Nuestra Señora del Castillo

La iglesia de Nuestra Señora del Castillo presenta la primera fase de una intervención que devuelve el esplendor a una obra del siglo XVI considerada clave en el Renacimiento cordobés

Misa en la que se presentó el retablo de la parroquia de Fuente Obejuna tras la intervención.

Misa en la que se presentó el retablo de la parroquia de Fuente Obejuna tras la intervención. / Alfonso Herrán Murillo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La parroquia de Nuestra Señora del Castillo de Fuente Obejuna acogió este domingo la presentación de la restauración del retablo mayor del templo, considerado un gran exponente del plateresco cordobés, tras una primera fase de intervención que se ha centrado en la limpieza de la obra y la restitución de piezas perdidas, devolviendo parte de su esplendor a uno de los conjuntos artísticos más valiosos de la provincia.

El retablo, realizado en madera dorada y policromada, datado entre los años 1523 y 1537 y de autoría aún discutida por los historiadores, presenta cuatro cuerpos distribuidos en cinco calles y un programa iconográfico que lo convierten en uno de los referentes del Renacimiento cordobés.

El proyecto ha sido redactado por Manuel Antonio Pérez

La actuación ha sido llevada a cabo por los restauradores Martín Zamora, Pablo Reina y Nicolás Trujillo bajo la autorización de la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía, conforme al informe técnico-histórico y artístico redactado por el historiador Manuel Antonio Pérez. En el proyecto también ha participado un alumno en prácticas curriculares, Antonio Luis Márquez.

Detalle del retablo plateresco de la iglesia de Fuente Obejuna.

Detalle del retablo plateresco de la iglesia de Fuente Obejuna. / Alfonso Herrán Murillo

El acto de presentación de la intervención en el retablo sirvió para poner en valor un proyecto que ha despertado una gran ilusión entre la comunidad parroquial y que contó con la bendición del obispo de Córdoba, Jesús Fernández, además de la asistencia de representantes del Ayuntamiento de Fuente Obejuna, la Diputación de Córdoba y numerosos vecinos que han seguido muy de cerca la evolución de los trabajos.

La Diputación de Córdoba ha financiado parte de la restauración del retablo

La restauración forma parte de un proyecto más amplio cuyo presupuesto asciende a 69.096 euros. La Diputación de Córdoba ha contribuido con una subvención de 28.785 euros, concedida dentro de la convocatoria para la conservación y salvaguarda del patrimonio histórico, mientras que la parroquia mantiene activa una campaña solidaria para recaudar los 44.212 euros restantes y completar la financiación de la intervención.

Noticias relacionadas y más

El párroco, Pedro Jesús del Pino, ha agradecido el respaldo institucional recibido, así como la implicación de toda la comunidad parroquial y de los vecinos de Fuente Obejuna para conservar "un legado artístico, histórico y religioso de incalculable valor para las generaciones futuras".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo hoy cordobés que tuvo dos nombres, dos marquesados y dos provincias hasta 1834
  2. Un accidente en la A-45 en Córdoba con varios vehículos implicados y posibles atrapados provoca importantes retenciones
  3. La centenaria Destilerías Machaquito recupera la combinación "diente de perro" con su nueva cerveza
  4. Fallece un hombre de 68 años en Almería por un golpe de calor e ingresan en el hospital a otro hombre de Cabra
  5. El Gobierno de España considera «inviable» el dragado del pantano de Cordobilla en Puente Genil
  6. Infrico celebra su 40 aniversario en plena expansión internacional y con la ampliación proyectada de sus instalaciones en Lucena
  7. Ruidos, olores y hasta 90 camiones al día: las quejas del Ayuntamiento de Baena contra la planta de biogás
  8. Por qué los habitantes de este pueblo de Córdoba son conocidos como 'pipiolos', uno de los apodos más curiosos de la provincia

El Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación guardan un minuto de silencio por las víctimas del terremoto de Venezuela

El Sindicato Médico Andaluz denuncia que hay una plaza de pediatra sin cubrir en Lucena y reclama una contratación extra

El Sindicato Médico Andaluz denuncia que hay una plaza de pediatra sin cubrir en Lucena y reclama una contratación extra

Las obras del PFEA en Baena impulsan la modernización integral del Polideportivo Municipal con una inversión de 832.000 euros

Las obras del PFEA en Baena impulsan la modernización integral del Polideportivo Municipal con una inversión de 832.000 euros

AUGC denuncia que la provincia de Córdoba perderá 11 guardias civiles tras los nuevos destinos

AUGC denuncia que la provincia de Córdoba perderá 11 guardias civiles tras los nuevos destinos

Fuente Obejuna recupera una joya del plateresco cordobés tras la restauración del retablo mayor de Nuestra Señora del Castillo

Fuente Obejuna recupera una joya del plateresco cordobés tras la restauración del retablo mayor de Nuestra Señora del Castillo

¿Ha podido dormir esta noche sin el aire en Córdoba? Podrá seguir haciéndolo, aunque la Aemet pone ya una fecha límite

El Ayuntamiento de Montilla ultima el nuevo aparcamiento junto a El Parador: 70 plazas, puntos de carga eléctrica y espacios para bicicletas

El Ayuntamiento de Montilla ultima el nuevo aparcamiento junto a El Parador: 70 plazas, puntos de carga eléctrica y espacios para bicicletas

Los promotores de la planta de biogás de Baena aseguran que reducirán un 60% las emisiones de Oleícola El Tejar

Los promotores de la planta de biogás de Baena aseguran que reducirán un 60% las emisiones de Oleícola El Tejar
Tracking Pixel Contents