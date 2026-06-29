Egemasa implantará en Puente Genil un sistema inteligente para optimizar la recogida de residuos y la gestión de su flota

El Ayuntamiento de Puente Genil, a través de la Empresa de Gestión Medioambiental (Egemasa), ha puesto en marcha un ambicioso proyecto de modernización de los servicios de limpieza y recogida de residuos mediante la implantación del sistema de gestión inteligente MOVA. La iniciativa, presentada por el concejal de Medio Ambiente, Rafael Morales, permitirá optimizar las rutas de recogida, monitorizar en tiempo real el estado de los contenedores y mejorar la eficiencia de la flota municipal.

La inversión asciende a 126.000 euros y contempla un periodo de funcionamiento de cinco años. Según explicó el edil, la nueva herramienta tecnológica proporcionará una gran cantidad de datos que facilitarán la toma de decisiones por parte de los técnicos de la empresa municipal.

Morales recordó que el coste de la gestión de los residuos se divide en tres grandes áreas: logística, tratamiento y administración. De ellas, la logística representa entre el 70 y el 80% del gasto total, por lo que cualquier mejora en la organización de rutas o en la distribución de los contenedores puede traducirse en importantes ahorros económicos.

La ciudad tiene más de mil contenedores

En la actualidad, Puente Genil dispone de 1.039 contenedores distribuidos en 307 ubicaciones, una infraestructura que requiere un seguimiento constante para garantizar un servicio eficiente. "El mundo está evolucionando a una velocidad de vértigo y únicamente hay dos opciones: o nos ponemos al día o no avanzamos", afirmó el concejal, quien defendió la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas que permitan responder a los nuevos retos de la gestión ambiental.

El sistema MOVA permitirá conocer en tiempo real el nivel de llenado de los contenedores, así como el recorrido de los vehículos de recogida y limpieza. La plataforma será capaz de registrar, entre otros parámetros, los tiempos de parada de los camiones, el itinerario de las barredoras o la frecuencia de uso de cada punto de recogida.

El objetivo de Egemasa es lograr rutas más eficientes

Toda esta información servirá para diseñar las rutas más eficientes, redistribuir los recursos disponibles y adaptar el número y la capacidad de los contenedores a las necesidades reales de cada zona del municipio.

Además, el sistema cruzará los datos de generación de residuos con la información demográfica del padrón municipal, permitiendo calcular la cantidad de basura generada por habitante en cada barrio. Esta funcionalidad facilitará determinar la ubicación más adecuada de los contenedores y el número exacto que debe instalarse en cada punto, contribuyendo tanto a mejorar el servicio como a reducir costes operativos.