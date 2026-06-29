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La Diputación de Córdoba acomete de urgencia la estabilización de los bloques rocosos de Tajos del Coso, en Iznájar

El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, asegura que había "riesgo de desprendimiento" sobre varias casas, conducciones de agua, electricidad y telecomunicaciones

La Diputación de Córdoba acomete de urgencia la estabilización de los bloques rocosos de Tajos del Coso, en Iznájar.

La Diputación de Córdoba acomete de urgencia la estabilización de los bloques rocosos de Tajos del Coso, en Iznájar. / CÓRDOBA

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José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

La Diputación de Córdoba ha realizado "de urgencia" las obras de estabilización de los bloques rocosos en Tajos del Coso, en Iznájar, en una intervención que ha contado con una inversión extraordinaria de 120.000 euros, según informa la institución provincial en una nota de prensa. En concreto, se ha actuado sobre el talud para evitar la caída de piedras, que podían ocasionar "daños personales en una zona con tránsito continuo de vehículos y pasajeros".

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha asegurado que "esta intervención era prioritaria, como otras muchas que ya hemos realizado en la provincia, debido a la gravedad" de la situación. En concreto, estos bloques corrían "riesgo de desprendimiento". Por ello, la Diputación ha impulsado una "línea de ayudas de emergencia" para financiar su estabilización y "garantizar la seguridad".

Salvador Fuentes se felicita por la "celeridad y rápida aprobación" de los fondos

Tras la finalización de las obras, Fuentes ha mostrado su satisfacción por la "celeridad en la tramitación y la rápida aprobación" de los fondos extraordinarios. "El desprendimiento supone una amenaza para la infraestructura, ya que debajo se sitúa el barrio de El Coso". También podía afectar a la cimentación de las casas superiores, así como a las conducciones de agua, electricidad y telecomunicaciones.

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Medidas concretas llevadas a cabo en la obra

Las medidas correctoras que se han llevado a cabo consisten en el "saneo previo del talud con retirada de la capa del material suelto y la posterior consolidación de bloques rocosos mediante colocación de malla galvanizada de triple torsión anclada al terreno para retención y guiado de finos", continúa la nota. Asimismo, se ha instalado una "red de cable de acero galvanizado de 8 y 16 mm de diámetro, para la estabilización de los bloques rocosos de mayores dimensiones, adaptada a la geometría del talud mediante anclajes de acero corrugado".

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