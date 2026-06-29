Endesa detecta 130 enganches ilegales a la luz en la barriada del Quinto Centenario de Palma del Río

Desde las ocho de la mañana de este lunes 29 de junio, un equipo de técnicos de Endesa ha realizado la inspección de suministros eléctricos en Palma del Río. Concretamente, la actuación se ha centrado en la barriada del Quinto Centenario, donde se han inspeccionado 200 suministros eléctricos y se han localizado 130 enganches ilegales, que han sido inmediatamente cortados.

La operación ha contado con el respaldo de 30 efectivos de la Guardia Civil, que han ofrecido seguridad a la intervención. Han sido 18 efectivos que se han desplazado de la Usecic y el resto de las unidades de Seguridad Ciudadana y el área de Investigación del puesto principal de Palma del Río. Los efectivos no han tenido que intervenir por alteraciones al orden ni hay ningún detenido, aunque sí se han dado momentos de tensión entre los agentes y los propios vecinos.

En marzo de este año también se produjo el corte de casi un centenar de suministros en la misma barriada. Fuentes de Endesa indican que también se realizó otra intervención hace solo un mes, detectando numerosas viviendas sin contrato. Señalan la reincidencia como uno de los problemas de esta zona.

Afectada una persona conectada a un respirador

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha expresado su "enfado personal" porque no se le ha informado de esta actuación, "no nos han pedido apoyo, ni nos han comunicado nada". Esteo se muestra disgustada por este hecho porque se deben conocer las consecuencias y el alcance de acciones como esta. Sin ir más lejos, rápidamente desde el Instituto Municipal de Bienestar Social han tenido que dar asistencia a una persona que vive en la barriada gracias a un respirador y necesita de energía eléctrica. "Ha habido una persona que es dependiente y depende de un respirador. Ha tenido que ser atendida en el centro de salud porque le han cortado el suministro eléctrico", expresa la regidora.

Endesa expone que tiene sus protocolos para este tipo de actuaciones, pero la alcaldesa ha hecho saber al responsable que debe estar informada y desde el Ayuntamiento de Palma del Río "se va a dar asistencia a esta persona". A pesar de ello, Esteo reconoce que son 130 enganches en un barrio de la ciudad y que "la ilegalidad nunca tiene cobertura dentro de ninguna administración".

La alcaldesa recuerda que existen ayudas para casos de vulnerabilidad

También recuerda la alcaldesa que si alguien no puede pagar la luz, existen "los medios legales oportunos para que todos tengan garantizados sus servicios básicos" como, por ejemplo, las "personas que piden ayuda para pagar la factura de la luz" ante una situación de bajos ingresos o vulnerabilidad.

Esteo también ha explicado que la relación entre el Ayuntamiento de Palma del Río y Endesa es buena y que existen actuaciones que se están realizando de forma coordinada, como la nueva subestación eléctrica.