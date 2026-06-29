El Centro Filarmónico de Cabra cerrará un mes para ejecutar obras de mejora

El Centro Filarmónico Egabrense permanecerá cerrado entre el 12 de julio y el 15 de agosto con motivo de la ejecución de diversas obras de mejora y reparación en sus instalaciones, según ha comunicado su junta directiva a través de una nota.

El cierre temporal responde a la necesidad de llevar a cabo una actuación destinada a subsanar las deficiencias que el edificio viene presentando, especialmente relacionadas con el estado de parte de la cubierta y problemas derivados de filtraciones y goteras en el salón de actos, que también han afectado a la instalación eléctrica.

La Diputación de Córdoba financia todo el proyecto

La entidad ha explicado que la actuación será posible gracias a una ayuda concedida por la Diputación de Córdoba, tras una solicitud presentada por la propia junta directiva. La subvención permitirá financiar la restauración del tejado y las reparaciones eléctricas necesarias para garantizar la adecuada conservación y funcionamiento de las instalaciones.

Según la información facilitada por el Centro Filarmónico Egabrense, la subvención cubrirá la totalidad del coste del proyecto y será abonada de forma anticipada, lo que facilitará el desarrollo de unas obras cuyo plazo de ejecución se ha fijado en doce meses desde la publicación de la resolución correspondiente.

Uno de los espacios culturales con mayor arraigo en Cabra

Desde la entidad han trasladado su satisfacción por la concesión de esta ayuda, al considerar que permitirá resolver problemas estructurales que venían afectando al inmueble y mejorar las condiciones de uno de los espacios culturales y sociales con mayor arraigo de la localidad.

La junta directiva también ha pedido comprensión a socios y usuarios ante las molestias que pueda ocasionar el cierre temporal durante el periodo estival, subrayando que estas actuaciones resultan necesarias para preservar las instalaciones y asegurar su correcto funcionamiento futuro.