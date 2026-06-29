La Calle Joven abre el programa estival juvenil de Cabra con una gran muestra del talento local

El programa municipal Verano Joven de Cabra arrancará este miércoles, 1 de julio, con la celebración de una nueva edición de La Calle Joven, una de las iniciativas más consolidadas de la delegación de Juventud del Ayuntamiento egabrense. La actividad, que comenzará a las 21.00 horas en la calle Palomas, alcanzará este año su decimotercera edición convertida en un escaparate para el emprendimiento, la creatividad y la participación de la juventud egabrense.

La delegada municipal de Juventud, Sara Alguacil, ha presentado una programación que volverá a reunir a jóvenes emprendedores, comercios, asociaciones y colectivos vinculados a la Casa de la Juventud. Según ha destacado, La Calle Joven se ha consolidado como una plataforma para dar visibilidad a las iniciativas impulsadas por jóvenes de Cabra, ofreciendo además una oportunidad para proyectarlas entre los visitantes que cada año acuden desde distintos municipios de la comarca.

Estas serán las actividades de La Calle Joven

La cita contará con dos desfiles de moda organizados por los establecimientos Pisatta y María Ruiz, además de una amplia representación de estands comerciales, creativos, informativos e institucionales. Entre ellos estará presente el espacio de los Corresponsales Juveniles, desde donde se ofrecerá información sobre los servicios de la Casa de la Juventud, así como el estand del Centro Universitario de Desarrollo de Cabra, vinculado a la Universidad de Córdoba, que acercará recursos relacionados con el emprendimiento, la empleabilidad y el desarrollo profesional.

Sara Alguacil presenta las actividades de La Calle Joven 2026. / Moreno

La programación incluirá también propuestas de creatividad, estética, decoración, sostenibilidad, ocio saludable y diversidad, con actividades relacionadas con peluquería, maquillaje, elaboración de velas decorativas, coctelería sin alcohol y un punto informativo Lgtbi integrado en el proyecto Punto Arcoíris de la Casa de la Juventud. La barra será gestionada por los Corresponsales Juveniles y la asociación Dos Estrellas, con la colaboración de otros colectivos como Verso Errante, reforzando así la implicación directa de los jóvenes en la organización del evento.

Así será el Verano Joven egabrense

En cuanto a la programación Verano Joven, llega con una amplia oferta de talleres formativos, actividades culturales, viajes e iniciativas de ocio educativo. Las inscripciones para buena parte de estas propuestas se abrirán coincidiendo con esta primera actividad y podrán realizarse también a través de las redes sociales de Juventud Cabra, correo electrónico y la Casa de la Juventud.

Entre las novedades del programa figuran talleres de habilidades emprendedoras en colaboración con el Centro Universitario de Desarrollo de la Universidad de Córdoba, además de actividades de ajedrez, inglés conversacional, cocina, cianotipia, fotografía con móvil, impresión de camisetas, pintura de zapatillas, manualidades, sevillanas y sesiones de Work Coffee in English.

Dos intercambios a Letonia y Rumanía

La programación estival volverá a apostar por la dimensión internacional con dos intercambios europeos. El primero tendrá lugar en Letonia entre el 13 y el 21 de julio para menores de edad, mientras que el segundo se desarrollará en Rumanía del 19 al 27 de julio y estará dirigido a jóvenes de hasta 22 años, reforzando la participación juvenil en proyectos europeos de movilidad e intercambio cultural.

La salud mental volverá a ocupar un lugar destacado con tres talleres promovidos por el servicio de atención psicológica de la Casa de la Juventud.

El calendario se completará con viajes y actividades de senderismo impulsadas con el respaldo de la Diputación de Córdoba, así como con la participación de la Delegación de Juventud en el encuentro de la red Partícipe Plus, que se celebrará en Montilla entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre junto a municipios de Córdoba, Jaén y Sevilla. .