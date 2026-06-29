Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo barrioInvestidura Juanma MorenoObras Ronda NorteTren de proximidadNuevos guardias civilesObras Tendillas-Mezquita28 kilos de hachísDalisson CCFMuseo de CaballerizasNueva ola de calorZumbacónAviso amarillo por calorFestival de la GuitarraPensionistasPaco MolinaDiez planes con niños en verano
instagramlinkedin

Tragedia en el país caribeño

Los bomberos de Córdoba continúan buscando supervivientes en Venezuela: «Cada vez es más difícil encontrar a alguien con vida»

El equipo de rescate cordobés, que trabaja en La Guaira desde el sábado, señala que la unidad canina es clave para detectar personas bajo los escombros y agilizar las labores

Bomberos del Consorcio buscan superivientes entre los escombros.

Bomberos del Consorcio buscan superivientes entre los escombros. / CÓRDOBA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Córdoba

Los bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación de Córdoba continúan buscando supervivientes en La Guaira, una de las zonas más afectadas por el terremoto de Venezuela, aunque advierten de que el paso de las horas complica cada vez más las labores de rescate. «Cada vez es más difícil encontrar a alguien con vida», explican desde el dispositivo.

Así lo señala a este periódico Antonio García, que ejerce labores de apoyo desde Córdoba para los tres rescatistas movilizados sobre el terreno. Tras llegar a última hora del sábado, hora venezolana, y comenzar a trabajar en una situación que definen como «dantesca», García explica que durante el domingo no se han producido novedades relevantes en cuanto al hallazgo de supervivientes.

Los bomberos del Consorcio buscan supervivientes en Venezuela.

Los bomberos del Consorcio buscan supervivientes en Venezuela. / CÓRDOBA

Trabajos cada vez más difíciles

El equipo formado por Juanfe, Elías, Jesús y la perra Ivi continúa trabajando en el área de Caraballeda, donde han intervenido en distintos puntos entre edificios dañados y acumulaciones de escombros. Aunque los tres bomberos «mantienen la esperanza» de encontrar a alguien con vida, ante el paso de las horas y los días la situación se vuelve cada vez más complicada y delicada para los rescatistas, que siguen trabajando sin descanso. De hecho, señalan que en las últimas horas únicamente se ha podido rescatar a una persona con vida en la zona donde se encuentran.

La unidad canina, clave

García explica que las labores se están centrando tanto en los escombros de los edificios colapsados como en inmuebles que siguen en pie, algunos de ellos de gran altura. En este escenario resulta especialmente importante el trabajo de Ivi, una perra entrenada para la búsqueda de personas, capaz de detectar presencia humana a varios metros de distancia entre amasijos de hierros y zonas de destrucción.

La unidad canina resulta clave en este tipo de labores.

La unidad canina resulta clave en este tipo de labores. / CÓRDOBA

Su labor es clave no solo para localizar posibles supervivientes, sino también para descartar la presencia de personas bajo determinados puntos de escombro. Esa confirmación permite después la entrada de maquinaria pesada para retirar restos con mayor seguridad.

Noticias relacionadas y más

Por el momento se desconoce la fecha de regreso de los tres rescatistas cordobeses. El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha puesto este lunes en valor su trabajo tras el minuto de silencio celebrado junto a la sede de la institución provincial, recordando que fueron de los primeros equipos españoles en llegar a la zona afectada.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo hoy cordobés que tuvo dos nombres, dos marquesados y dos provincias hasta 1834
  2. Un accidente en la A-45 en Córdoba con varios vehículos implicados y posibles atrapados provoca importantes retenciones
  3. La centenaria Destilerías Machaquito recupera la combinación "diente de perro" con su nueva cerveza
  4. Fallece un hombre de 68 años en Almería por un golpe de calor e ingresan en el hospital a otro hombre de Cabra
  5. El Gobierno de España considera «inviable» el dragado del pantano de Cordobilla en Puente Genil
  6. Infrico celebra su 40 aniversario en plena expansión internacional y con la ampliación proyectada de sus instalaciones en Lucena
  7. Ruidos, olores y hasta 90 camiones al día: las quejas del Ayuntamiento de Baena contra la planta de biogás
  8. Por qué los habitantes de este pueblo de Córdoba son conocidos como 'pipiolos', uno de los apodos más curiosos de la provincia

Los bomberos de Córdoba continúan buscando supervivientes en Venezuela: «Cada vez es más difícil encontrar a alguien con vida»

Los bomberos de Córdoba continúan buscando supervivientes en Venezuela: «Cada vez es más difícil encontrar a alguien con vida»

El Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación guardan un minuto de silencio por las víctimas del terremoto de Venezuela

Un policía de Montilla se suma al operativo de búsqueda de desaparecidos en Venezuela

Un policía de Montilla se suma al operativo de búsqueda de desaparecidos en Venezuela

El segundo Encuentro de Transportistas de Lucena abordará el reto del relevo generacional

El segundo Encuentro de Transportistas de Lucena abordará el reto del relevo generacional

La hermandad del Nazareno de Montilla retira del culto al Rescatado para acometer su restauración

La hermandad del Nazareno de Montilla retira del culto al Rescatado para acometer su restauración

El Gobierno amplía la prestación del tren de proximidad de la Vega del Guadalquivir en Córdoba

La Diputación acomete de urgencia la estabilización de los bloques rocosos de Tajos del Coso, en Iznájar

El Centro Filarmónico de Cabra cerrará un mes para ejecutar obras de mejora

El Centro Filarmónico de Cabra cerrará un mes para ejecutar obras de mejora
Tracking Pixel Contents