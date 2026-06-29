Los bomberos de Córdoba continúan buscando supervivientes en Venezuela: «Cada vez es más difícil encontrar a alguien con vida»

Los bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación de Córdoba continúan buscando supervivientes en La Guaira, una de las zonas más afectadas por el terremoto de Venezuela, aunque advierten de que el paso de las horas complica cada vez más las labores de rescate. «Cada vez es más difícil encontrar a alguien con vida», explican desde el dispositivo.

Así lo señala a este periódico Antonio García, que ejerce labores de apoyo desde Córdoba para los tres rescatistas movilizados sobre el terreno. Tras llegar a última hora del sábado, hora venezolana, y comenzar a trabajar en una situación que definen como «dantesca», García explica que durante el domingo no se han producido novedades relevantes en cuanto al hallazgo de supervivientes.

Los bomberos del Consorcio buscan supervivientes en Venezuela. / CÓRDOBA

Trabajos cada vez más difíciles

El equipo formado por Juanfe, Elías, Jesús y la perra Ivi continúa trabajando en el área de Caraballeda, donde han intervenido en distintos puntos entre edificios dañados y acumulaciones de escombros. Aunque los tres bomberos «mantienen la esperanza» de encontrar a alguien con vida, ante el paso de las horas y los días la situación se vuelve cada vez más complicada y delicada para los rescatistas, que siguen trabajando sin descanso. De hecho, señalan que en las últimas horas únicamente se ha podido rescatar a una persona con vida en la zona donde se encuentran.

La unidad canina, clave

García explica que las labores se están centrando tanto en los escombros de los edificios colapsados como en inmuebles que siguen en pie, algunos de ellos de gran altura. En este escenario resulta especialmente importante el trabajo de Ivi, una perra entrenada para la búsqueda de personas, capaz de detectar presencia humana a varios metros de distancia entre amasijos de hierros y zonas de destrucción.

La unidad canina resulta clave en este tipo de labores. / CÓRDOBA

Su labor es clave no solo para localizar posibles supervivientes, sino también para descartar la presencia de personas bajo determinados puntos de escombro. Esa confirmación permite después la entrada de maquinaria pesada para retirar restos con mayor seguridad.

Por el momento se desconoce la fecha de regreso de los tres rescatistas cordobeses. El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha puesto este lunes en valor su trabajo tras el minuto de silencio celebrado junto a la sede de la institución provincial, recordando que fueron de los primeros equipos españoles en llegar a la zona afectada.