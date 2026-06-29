El Ayuntamiento de Montilla ultima el nuevo aparcamiento junto a El Parador: 70 plazas, puntos de carga eléctrica y espacios para bicicletas

El Ayuntamiento de Montilla ultima la apertura del nuevo aparcamiento disuasorio junto a El Parador, una infraestructura que permitirá reforzar la movilidad sostenible en el entorno del histórico edificio y facilitar la llegada de visitantes al futuro Centro de Visitantes Smart y al Museo del Vino.

Las obras, próximas a concluir, comenzaron el pasado mes de noviembre, tras la firma del acta de inicio por parte del alcalde, Rafael Llamas, y se integra en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Amontíllate: vivir la experiencia del vino en Córdoba, financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation.

Más de 2.000 metros cuadrados y 70 vehículos

Tal y como avanzó en primicia Diario CÓRDOBA, la intervención supone un nuevo paso dentro del proyecto de rehabilitación de El Parador, un inmueble muy vinculado a la memoria local y llamado a desempeñar un papel destacado en la futura oferta turística y cultural de la ciudad.

El nuevo estacionamiento se ha levantado sobre una superficie de 2.254 metros cuadrados situada a escasos metros del antiguo edificio, con el objetivo de ordenar la llegada de vehículos, reducir la presión del tráfico sobre el casco urbano y ofrecer una entrada más cómoda y funcional a quienes se acerquen a conocer Montilla.

Y es que El Parador forma parte del paisaje histórico de la ciudad desde hace casi dos siglos. El inmueble, inaugurado poco antes de 1840 como antiguo caserío y lagar, llegó a convertirse con el paso del tiempo en casa de postas y lugar de descanso para quienes viajaban en carruajes o diligencias por la Andalucía del siglo XIX. Conocido también como El Parador de Riobóo y más tarde vinculado a las Bodegas Cobos, este edificio marcó durante décadas la salida norte de Montilla hacia la antigua carretera nacional N-331.

El nuevo aparcamiento se presenta como una pieza complementaria a la rehabilitación del inmueble. Las obras, que ha ejecutado la empresa Construcciones Pavón con un presupuesto de casi 325.000 euros y un plazo de cuatro meses, han permitido habilitar un recinto con capacidad para 69 vehículos. La actuación incorpora, además, dos plazas adaptadas para personas con movilidad reducida, cuatro puntos de carga rápida para coches eléctricos, dos estacionamientos para autobuses y cuatro zonas reservadas a motocicletas, así como espacios para la recarga de bicicletas eléctricas.

De este modo, el entorno de El Parador aspira a convertirse en una puerta de entrada amable y accesible para los visitantes. La idea es que quienes lleguen a Montilla puedan estacionar sus vehículos en este espacio, incluidos los autobuses turísticos, y acceder desde allí al futuro Centro de Visitantes Smart, al Museo del Vino y al resto de recursos turísticos de la ciudad y la comarca.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, subrayó la "dimensión estratégica" de esta intervención dentro del modelo turístico que el Ayuntamiento quiere impulsar en torno al patrimonio, la cultura del vino y la sostenibilidad.