AUGC denuncia que la provincia de Córdoba perderá 11 guardias civiles tras los nuevos destinos

La plantilla de la Guardia Civil en la provincia de Córdoba ha perdido un total de 11 efectivos tras la publiación de los nuevos destinos de este cuerpo, según cifras facilitadas por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en una nota de prensa. En concreto, el dato se obtiene de restarle a las 41 salidas los 19 agentes que llegan y los 11 puestos cubiertos con traslados internos.

En este sentido, AUGC se lamenta de que, "de los más de cinco mil destinos publicados, solo 30 corresponden a la provincia de Córdoba", aunque 11 de ellos se han cubierto "con traslados internos entre poblaciones de esta provincia", por lo que "únicamente llegan 19 guardias civiles de fuera, mientras que otros 41 se van a otras provincias", desgrana el comunicado. Además, varios guardias civiles han ido pasando a las "situaciones de reserva y retiro" durante los últimos meses.

La provincia de Córdoba ya partía con un déficit de casi el 10%

A partir de septiembre, cuando se hagan efectivos los destinos, la provincia de Córdoba tendrá "todavía menos guardias civiles, a pesar de las más de 200 vacantes existentes y de haber perdido un 9,8% de la plantilla en los últimos cuatro años", asegura AUGC. Una provincia que es la que cuenta con menos efectivos de Andalucía, siempre según las cifras de esta entidad, y en la que se verán reducidas las plantillas de los puestos de Bujalance, Fernán Núñez, Castro del Río y Moriles. También se perderán agentes en la intervención de armas de Pozoblanco y en el servicio de automovilismo.

El puesto de Peñarroya-Pueblonuevo pierde a cinco agentes

En concreto, AUGC pone el foco en el puesto de Peñarroya-Pueblonuevo, que tendrá cinco agentes menos, "por lo que no sería de extrañar que en los próximos meses la jefatura provincial se viera obligada a reforzar ese puesto con personal de otras unidades y de otras provincias, como ya ocurrió en años anteriores cuando se tuvieron que nombrar comisiones de servicio retribuidas a numerosos agentes que prestaron sus servicios en dicha localidad".

Guardias civiles del subsector de Tráfico ordenan la circulación en una carretera tras un accidente. / CÓRDOBA

Localidades en las que se incrementa el número de guardias civiles

Mejor es la situación en Puente Genil, que tendrá cinco efectivos más, así como en Baena y Montilla, con tres más cada una. Suman dos agentes más Pozoblanco, Benamejí y el núcleo de servicios, "unidad que lleva mucho tiempo en situación crítica", añade AUGC. También ganan un efectivo Palma del Río, Aguilar de la Frontera, Posadas, Villa del Río, Villafranca, Fuente Obejuna y Belmez, así como la unidad de seguridad ciudadana de la Comandancia de la Guardia Civil.

Una situación "vergonzosa" que ve agravarse el "déficit" de agentes

Por todo ello, la AUGC considera "vergonzoso" que no solo no se mejore el "déficit endémico de guardias civiles" de la provincia, sino que "incluso se agrave aún más el problema", quedando Córdoba como "una de las provincias más perjudicadas en el reparto". Según el estudio de esta entidad, Córdoba está entre las cinco provincias de España con menos guardias civiles en esta resolución de destinos, "apenas un 4% de los recibidos en Andalucía".

"A la vista de esos datos, no es de extrañar que la mayoría de los puestos de esta provincia apenas pueden abrir sus dependencias para atender a los ciudadanos, y que las escasas patrullas disponibles tengan que formarse con efectivos de distintas unidades para encargarse de la vigilancia de varias poblaciones simultáneamente", asegura AUGC.