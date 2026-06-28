La reforma del polideportivo de Villanueva de Córdoba amplía la oferta de deportes con un campo de fútbol playa

Este fin de semana se ha disputado en Villanueva de Córdoba el Campeonato de España de Segunda División de Fútbol Playa y eso ha sido posible porque desde hace pocas semanas se cuenta en la localidad con un campo para la práctica de esta disciplina.

El Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba ha apostado por el campo de fútbol playa con graderío y mobiliario deportivo específico en la reforma integral que ha realizado del Polideportivo Municipal para el que ha destinado 1,3 millones de euros para renovar las infraestructuras deportivas, mejorar la eficiencia energética, reforzar la seguridad y ampliar la oferta de instalaciones. El alcalde, Isaac Reyes, ha señalado que "se trata de una inversión histórica, una de las mayores actuaciones en las instalaciones deportivas de las últimas décadas" que permitirá «contar con un polideportivo moderno, adaptado a las necesidades actuales y preparado para seguir creciendo en los próximos años.

Modernización y mejora de pistas, superficies con nuevas tecnologías

Entre las actuaciones llevadas a cabo se encuentra la sustitución integral del cerramiento, la cobertura de las pistas de pádel dónde además se ha renovado el césped artificial y se ha sustituido toda la iluminación.

Se ha acometido la renovación completa de la pista polideportiva con la sustitución del pavimento, el pintado de la superficie y la incorporación de banquillos y gradas. Las pistas de tenis y la de fútbol sala se han pintado y han incorporado pantallas led. El recinto deportivo se ha dotado de un sistema de videovigilancia y de un sistema de grabación deportiva para eventos.

Igualmente, se ha sustituido la iluminación del pabellón polideportivo por tecnología Led de alta eficiencia energética.

El concejal de Deportes, Pedro Gómez, ha indicado que el Campeonato Nacional de Fútbol Playa, celebrado en las nuevas instalaciones, está promovido por la Real Federación Española de Fútbol, con equipos de toda Andalucía.

El alcalde ha insistido en que "apostamos por unas instalaciones de primer nivel que podrán acoger eventos y competiciones de mayor envergadura".