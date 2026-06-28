Rafael Luque dará nombre al primer mirador astronómico de Priego con certificación Starlight

Sierra Cristina ha acogido este fin de semana la primera de las actividades de los talleres de astronomía que, organizados por el ayuntamiento de Priego, alcanzan este año su séptima edición.

Una cita ya clásica en el verano de la localidad que ha puesto de manifiesto el gran atractivo de esta ciencia así como las potencialidades que ofrece la zona relacionadas con el denominado astroturismo, al contar, como el resto de la Subbética, con la certificación de Destino Turístico Starlight, un reconocimiento que acredita la calidad de sus cielos nocturnos y su compromiso con la protección del entorno frente a la contaminación lumínica.

Por ello, coincidiendo con la recepción oficial que el ayuntamiento de Priego tributaba al reciente premio Princesa de Girona de Investigación, el astrofísico prieguense Rafael Luque, el alcalde de la localidad, Juan Ramón Valdivia, ha solicitado a Luque su colaboración para localizar un enclave en el término municipal para la creación del primer mirador astronómico de Priego, que contará con la preceptiva certificación Starlight y que llevará el nombre del propio Rafael Luque, como homenaje, en palabras del alcalde, «de la persona que nos enseño a toda la Humanidad a mirar a las estrellas».

Una dotación que supondrá un aliciente para los amantes de la astronomía, que tendrán hasta septiembre tres nuevas citas dentro de este taller, participando en dos de ellas Rafael Luque, en concreto en las previstas para el 25 de julio y el 14 de agosto, coincidiendo con la lluvia de Perseidas.