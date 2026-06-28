La importancia de las redes sociales en la comunicación ambiental protagoniza la primera Bienal de Villa del Río

El salón de plenos del Ayuntamiento de Villa del Río ha acogido durante la mañana de este domingo la celebración de la primera Bienal de Medio Ambiente, una iniciativa pionera a nivel nacional organizada por el área de Medio Ambiente del consistorio villarrense, que ha versado bajo el lema Divulgación ambiental como herramienta de transformación social. La misma ha reunido en la localidad a destacados investigadores, científicos, escritores y divulgadores ambientales de ámbito nacional.

Uno de los temas cumbres que se han abordado en esta primera cita medioambiental ha sido la importancia de comunicar los trabajos que se vienen realizando y sobre todo el uso eficiente de las redes sociales para mantener informada a la sociedad, como vienen haciendo muchos jóvenes defensores de la naturaleza y el medio ambiente, que están consiguiendo miles de seguidores.

El alcalde de Villa del Río, Jesús Morales Molina, ha sido el encargado de inaugurar oficialmente esta primera edición, en presencia del concejal de Medio Ambiente, Pedro Sánchez Collado; de la bióloga Inma Cancio; y de Javier Rodríguez, estos dos últimos como promotores de la iniciativa y directores de la Asociación Medioambiental Anidando, dando la bienvenida a los ponentes y asistentes y destacando la importancia de fomentar la divulgación científica y la educación ambiental como herramientas fundamentales para avanzar hacia una sociedad más comprometida con la conservación del patrimonio natural y el desarrollo sostenible.

A lo largo de la jornada han intervenido José Manuel Guerrero Casado, doctor en Recursos Naturales y Gestión Sostenible y profesor de Zoología de la Universidad de Córdoba; Rafael Arenas González, biólogo y educador ambiental, colaborador de Diario CÓRDOBA; Aníbal de la Beldad, periodista de la Agencia EFE y fotógrafo de naturaleza; José María Gil Sánchez, doctor en Biología y especialista en conservación de la biodiversidad; y Carlos Lozano Robledo, ambientólogo, escritor y divulgador de naturaleza.

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Tras las diferentes ponencias se ha celebrado una mesa coloquio abierta al público, favoreciendo el diálogo entre los asistentes y los expertos invitados en un espacio de reflexión sobre la conservación de la biodiversidad, la sostenibilidad y el papel de la divulgación ambiental como motor de transformación social. La primera Bienal de Medio Ambiente ha contado con la colaboración de las asociaciones Proyecto Anidando y Harmusch, así como con la financiación de la Diputación de Córdoba a través del proyecto "Temporada Audiovisual y de Literatura Medioambiental".