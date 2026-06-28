Las fuentes históricas de Montilla protagonizan el ciclo de senderismo nocturno

El Ayuntamiento de Montilla, a través de la Concejalía de Turismo, ha presentado una nueva edición del ciclo estival de senderismo nocturno, que este año se desarrollará bajo el título Senderismo, Veneros y Estrellas.

La programación propone seis rutas guiadas durante las noches de los jueves de los meses de julio y agosto con el objetivo de acercar a la ciudadanía y a quienes visitan el municipio al patrimonio natural e hidráulico de Montilla. La iniciativa forma parte de la estrategia municipal para consolidar a Montilla como destino de turismo activo y de naturaleza durante el periodo estival, incorporando este año como hilo conductor las fuentes históricas del municipio, protagonistas de las actuaciones que se están ejecutando dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Amontíllate.

El concejal de Turismo, Adrian Lapsley, ha explicado que "este año el agua es el eje temático de las rutas, porque queremos que las fuentes históricas sean también un recurso turístico que acerque tanto a los montillanos como a quienes nos visitan a nuestro patrimonio natural y cultural". Asimismo, el edil ha recordado que el Ayuntamiento está desarrollando un importante programa de recuperación y puesta en valor de estos espacios. "No se trata únicamente de recuperar las fuentes desde el punto de vista hidráulico, sino también de convertirlas en lugares visitables y en un atractivo turístico a través de actividades como este ciclo de senderismo", ha señalado.

Actualmente ya se han ejecutado actuaciones en cinco fuentes históricas, entre ellas la Fuente del Álamo, donde se ha presentado la programación, y durante las próximas semanas se intervendrá en otras once, de manera que al finalizar el verano habrá un total de dieciséis fuentes.

Recorridos e inscripciones

La organización técnica de las rutas volverá a correr a cargo de MundaEventos, cuyo gerente, Miguel Ángel Feria, ha explicado que el programa incluye seis recorridos de dificultad media, con itinerarios de entre 7 y 10 kilómetros, pensados para que puedan ser disfrutados por un público amplio. "El objetivo es disfrutar del entorno natural aprovechando las noches de verano, cuando las temperaturas son más agradables, y descubrir la riqueza patrimonial que tenemos en Montilla, especialmente sus fuentes, un elemento diferenciador que pocos municipios poseen", ha destacado.

Las rutas serán gratuitas y contarán con un máximo de 35 participantes cada una. Las inscripciones podrán realizarse a través de la Oficina Municipal de Turismo, tanto de forma presencial como por teléfono o WhatsApp. Cada persona podrá inscribirse inicialmente en un máximo de dos rutas, con el objetivo de facilitar la participación del mayor número posible de personas. En caso de que queden plazas disponibles, podrán ampliarse las inscripciones.