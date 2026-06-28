Las exportaciones agroalimentarias de Córdoba rozan los 500 millones de euros en el primer cuatrimestre de 2026

La provincia de Córdoba ha exportado 214.392 toneladas de productos agroalimentarios entre enero y abril de 2026 por un valor de 498 millones de euros, según los datos analizados por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Estas cifras suponen un incremento de más del 5% en volumen y del 3% en valor respecto al mismo periodo del año anterior.

El comportamiento de las ventas cordobesas al exterior se enmarca en la evolución positiva del conjunto de Andalucía, donde el valor de las exportaciones agroalimentarias ha aumentado casi un 4% en el primer cuatrimestre de 2026 respecto a los mismos meses de 2025. En total, la comunidad andaluza ha comercializado en el extranjero casi 2,7 millones de toneladas de alimentos y bebidas, valoradas en 6.580 millones de euros.

Con relación al conjunto nacional, cuyo valor asciende a 26.640 millones de euros, Andalucía concentra el 24,7% del total. Es decir, prácticamente uno de cada cuatro euros obtenidos en España por exportaciones agroalimentarias corresponde a productos procedentes de Andalucía.

Balance por provincias

Por provincias, Almería vuelve a situarse a la cabeza, con ventas de casi 1,2 millones de toneladas por valor de 2.380 millones de euros en los cuatro primeros meses del año. Este dato representa un crecimiento de casi el 20% en valor y de más del 5% en volumen respecto al mismo periodo de 2025.

Productos alimentarios en un puesto del mercado de La Corredera. / A. J. González

En Cádiz, durante este periodo se han vendido 163.245 toneladas por valor de 322,7 millones de euros. Granada ha exportado 129.868 toneladas de productos agroalimentarios por más de 419,8 millones de euros; Huelva, 262.418 toneladas valoradas en más de 1.037 millones; y Jaén, 27.752 toneladas de alimentos y bebidas que han alcanzado un valor de 129,2 millones de euros.

Málaga, por su parte, ha acumulado en los cuatro primeros meses de 2026 ventas internacionales de 177.998 toneladas por valor de 533,5 millones de euros. Por último, desde Sevilla se han exportado 513.914 toneladas, valoradas en 1.257 millones de euros.

Legumbres y hortalizas lideran las ventas andaluzas

En cuanto a grupos de alimentos, destacan en primer lugar las legumbres y hortalizas frescas, con más de 2.521 millones de euros en exportaciones durante los cuatro primeros meses de 2026. Esta cifra supone un aumento de 304 millones de euros, un 13,7% más que en el mismo periodo de 2025.

En segunda posición se encuentran las grasas y aceites de origen animal o vegetal, que superan los 1.522 millones de euros en ventas en mercados extranjeros durante este mismo periodo. En tercer lugar se sitúan las frutas y frutos frescos, cuyas exportaciones alcanzan los 1.483 millones de euros.

Alemania concentra el 20% de las ventas

En cuanto a los principales destinos de las exportaciones de alimentos y bebidas desde Andalucía, Alemania ocupa el primer puesto del ranking, con el 20,4% del total de las ventas del sector agroalimentario andaluz. Durante el primer cuatrimestre se han vendido a este país productos por valor de 1.341 millones de euros, lo que supone un incremento de más del 3% respecto al mismo periodo del año anterior.

Tras Alemania, Francia ocupa el segundo lugar, con ventas por valor de 762,9 millones de euros, es decir, el 11,6% del total de las exportaciones agroalimentarias andaluzas en los primeros cuatro meses del año. Italia se sitúa en tercera posición, con ventas por 634 millones de euros, lo que implica un aumento del 10,6% respecto al mismo periodo de 2025.