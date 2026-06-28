Convenio
La Diputación de Córdoba vuelve a renovar su colaboración con la Fundación Bangassou
Salvador Fuentes: “El trabajo de esta institución representa una fuente de luz y esperanza para los más desfavorecidos y es una muestra de servicio, caridad y cooperación”
La Diputación de Córdoba vuelve a renovar su colaboración con la Fundación para la Promoción y el Desarrollo de Bangassou, con la firma de un convenio por el que la institución provincial se compromete a seguir apoyando la labor que esta entidad, en la que ha estado al frente durante más de 40 años el obispo Juan José Aguirre, realiza en el poblado Esperanza en la República Centroafricana.
Respaldo institucional
El presidente de la Diputación Provincial, Salvador Fuentes, ha expresado “un firme respaldo institucional y económico a esta Fundación que viene realizando un trabajo solidario y humanitario de primera necesidad en esta zona”. “Estas organizaciones llegan de manera directa a puntos geográficos vulnerables del mundo y es nuestro deber destinar recursos suficientes para ello”, ha resaltado.
En este sentido, el máximo responsable de la institución provincial ha calificado de enorme obra social el trabajo que Juan José Aguirre ha realizado en este poblado, labor que representa una “fuente de luz y esperanza para los más desfavorecidos y una muestra ejemplar de servicio, caridad y cooperación”.
El segundo país más pobre del mundo
La Fundación Bangassou destina sus recursos a financiar el mantenimiento de programas sociales en la región de Bangassou, situada en la República Centro Africana (el segundo país más pobre del mundo), y las ayudas que reciben se destinan a proyectos de protección sanitaria y social.
La Diócesis cuenta con 22 misiones, con 30 sacerdotes católicos y con 60 misioneros laicos y religiosos. Los problemas más graves que tiene la población son las enfermedades de la lepra y el sida, la salubridad y saneamiento, ausencia de escuelas, la inexistencia de comunicaciones, los refugiados de los países vecinos como Zaire y Sudán y el desarrollo económico y cultural.
Actualmente, los proyectos que están en ejecución son la construcción y mantenimiento de orfanatos, leprosería, escuelas, farmacias rurales y hospital para enfermos de sida.
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