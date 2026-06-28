Córdoba, en aviso amarillo de la Aemet por altas temperaturas hoy domingo: ¿se alcanzarán los 40 grados?

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado el aviso amarillo por altas temperaturas en la Campiña cordobesa, donde se sitúa la capital. El instituto oficial prevé una temperatura máxima de 39 grados después de una noche en la que el termómetro ya ha avisado, puesto que las mínimas ni siquiera han bajado de los 19º.

Una noche tórrida que será continuada por una próxima tarde de fuerte calor. No solo podremos rozar los 40 grados, sino que estaremos por encima de los 30º desde el mediodía hasta las 23.00 horas: es decir, durante once horas, Córdoba se encontrará en un rango térmico acusado. Será un domingo de piscinas, de playeo, de aire acondicionado y de mucha hidratación.

Aviso amarillo de la Aemet en la Campiña cordobesa hoy domingo, 28 de junio. / Aemet

Además, la Aemet ha alertado de otro fenómeno atmosférico que sucederá en las próximas horas en Andalucía que, si bien no afectará directamente a la provincia de Córdoba, generará una importante inestabilidad atmosférica en el este de la región. Se trata del paso de una "vaguada" que traerá consigo "chubascos tormentosos que pueden ser localmente intensos en las sierras del nordeste de Andalucía". Estas precipitaciones no impedirán la anunciada subida térmica en el oeste andaluz.

¿Qué temperatura máxima hará esta tarde en Córdoba y provincia?

Centrándonos en el pronóstico de la Aemet para hoy domingo, 28 de junio, en Córdoba y provincia, tendremos cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en ligero ascenso, más acusado para las mínimas. Vientos flojos variables, con predominio de la componente oeste.

Variación de las temperaturas respecto al día anterior, en mapa elaborado por la Aemet. / X / @AEMET_Andalucia

Así, las temperaturas se situarán en Córdoba entre 20º y 38º, en Lucena entre 21º y 34º, en Pozoblanco entre 20º y 35º, y en Priego de Córdoba entre 20º y 34º.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

El lunes sigue el aumento de temperaturas

Para mañana lunes, 29 de junio, la Aemet espera cielos poco nubosos o despejados, sin descartar nubosidad de evolución en las sierras. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso. Vientos flojos variables, predominando componente oeste a partir de la tarde

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 20º y 39º, en Lucena entre 21º y 36º, en Pozoblanco entre 20º y 38º, y en Priego de Córdoba entre 20º y 36º.