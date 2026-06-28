Alto Guadalquivir
Cañete de las Torres corona a los ganadores del 23 Certamen de Jóvenes Flamencos de la Diputación de Córdoba
La gala final reconoció el talento de jóvenes artistas cordobeses en cante, guitarra y baile, con premios vinculados a figuras como Vicente Amigo, Fosforito, Blanca del Rey y Olga Pericet
El flamenco cordobés mira al futuro desde Cañete de las Torres. La localidad acogió anoche la gala final del XXIII Certamen de Jóvenes Flamencos de la Diputación de Córdoba, una cita ya consolidada en el calendario cultural de la provincia y orientada a impulsar la cantera del cante, el toque y el baile flamenco. La información procede de una nota de prensa difundida por la Diputación de Córdoba.
El acto contó con la presencia del delegado de Cultura de la institución provincial, Gabriel Duque, y del alcalde de Cañete de las Torres, Félix Romero, que respaldaron una gala centrada en reconocer el esfuerzo, la preparación y la proyección de los jóvenes participantes.
Ganadores del Certamen de Jóvenes Flamencos
En el Premio Vicente Amigo, dedicado a la guitarra flamenca, el primer premio fue para Antonio Jesús Gómez Muñoz, mientras que Pablo Criado Conejero obtuvo el segundo puesto.
En la modalidad de cante, correspondiente al Premio Antonio Fernández Díaz “Fosforito”, el ganador fue Jesús Reyes Campos. La segunda clasificada fue Amanda Sánchez Pérez. Por su parte, el Premio Blanca del Rey, dirigido a participantes de 14 a 18 años, recayó en Daniela Pérez Marcos, con Samuel Guerra Pérez como segundo clasificado.
Finalmente, en el Premio Olga Pericet, destinado a concursantes de 19 a 35 años, el primer premio fue para Andrés Jiménez Ramírez, mientras que Estela Fuentes Soto quedó como segunda clasificada.
La Diputación defiende el flamenco como seña de identidad cordobesa
El delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque, destacó que esta nueva edición reafirma el compromiso de la institución provincial con la promoción del flamenco entre las nuevas generaciones.
Según Duque, la Diputación apoya a jóvenes intérpretes del cante, el toque y el baile, contribuyendo así a fortalecer “el presente y el futuro de un arte profundamente ligado a la identidad cultural de nuestra tierra”.
Con este certamen, Cañete de las Torres se convierte de nuevo en escaparate del talento flamenco joven en Córdoba, una apuesta cultural que ayuda a mantener viva una tradición esencial para la provincia y a abrir camino a nuevas voces, guitarras y bailaores.
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