Los bomberos de Córdoba, sin éxito por ahora en la búsqueda de supervivientes en Venezuela: "Es un escenario dantesco"

Los bomberos del Consorcio de la Diputación de Córdoba están ya trabajando sobre el terreno en la zona de La Guaira, en un área conocida como Caraballeda, para intentar localizar supervivientes bajo los escombros tras el doble terremoto de Venezuela. Hasta el momento no han encontrado a nadie con vida, según ha confirmado a este medio el bombero Antonio García, que realiza labores de apoyo desde Córdoba.

El equipo cordobés, formado por tres rescatistas y un perro entrenado, llegaron a última de la tarde del sábado (hora venezolana) al escenario, que García ha calificado como "una situación dantesca" a partir de los testimonios de quienes ya trabajan sobre el terreno. Los bomberos del Consorcio no perdieron tiempo y comenzaron la búsqueda nada más llegar a la zona, dado que en estas situaciones el tiempo es clave. Así, mientras algunos técnicos montaban el campamento, los demás iniciaron el rastreo sin demora. De hecho, la rapidez ha sido tanta que, según García, los especialistas cordobeses han sido los terceros en llegar desde España, solo por detrás de la Unidad Militar de Emergencias y los efectivos de la Comunidad de Madrid.

Equipos de rescate, entre ellos los bomberos de Córdoba, en la noche del sábado en Venezuela (imagen facilitada por el Consorcio). / CÓRDOBA

Han estado ya en tres o cuatro zonas diferentes, siempre en el entorno de La Guaira, según las indicaciones que recibían de las autoridades. La coordinación de todos los efectivos corre a cargo de Naciones Unidas.

Bomberos con experiencia en una zona dedicada al turismo

"El escenario es de lo más fuerte que han visto", asegura García, y eso que muchos de los bomberos allí destacados -no sólo los cordobeses- ya tienen experiencia en situaciones similares de grandes catástrofes humanitarias. La zona más afectada está dedicada al turismo y eso hace que gran parte de los edificios tengan mucha altura, algunas de ellos de entre 15 y 20 plantas.

Los bomberos cordobeses, en un edificio derrumbado en Venezuela (imagen cedida por el Consorcio). / CÓRDOBA

Aún se desconoce cuándo está prevista la vuelta de los rescatistas del Consorcio de la Diputación de Córdoba, ya que los equipos allí destacados están a las órdenes de las autoridades, que creen que es posible aún localizar a personas con vida que se encuentren inconscientes bajo los escombros. Es posible que sea necesario un segundo envío, si bien en tal caso se trataría de unidades médicas. "Ya depende de lo que ellos nos digan", sostiene García.

La actuación de los bomberos de Córdoba ha sido posible gracias a un convenio de colaboración con el área de Cooperación Internacional de la Diputación de Córdoba. Antonio García apunta que "hay que poner en valor estos acuerdos, porque parece que nunca pasan cosas, pero estos convenios son los que nos hacen posible salir" a catástrofes humanitarias como la que ahora afecta a Venezuela.

En Directo

Exteriores eleva a 152 los españoles desaparecidos en terremotos en Venezuela El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha señalado este domingo que son ya 152 el número de españoles desaparecidos en los terremotos registrados el pasado miércoles en Venezuela, mientras se mantiene la cifra de nueve muertos y otras 14 personas localizadas bajo los escombros pero aún sin rescatar. En declaraciones en RNE, Albares ha ofrecido este último parte de situación y ha apuntado que el segundo avión con rescatistas de seis comunidades autónomas ya se encuentra en Venezuela. Por ahora, el Gobierno venezolano ha contabilizado 1.430 muertos, 3.238 heridos y 3.142 familias damnificadas tras los seísmos.

Venezuela recibe ayuda de 24 países en respuesta al doble terremoto La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha informado de que hasta el momento han recibido ayuda directa de 24 países en respuesta a los castastróficos terremotos que sacudieron el jueves el centro de la costa venezolana. "Hemos recibido apoyo de 24 países de la comunidad internacional, que han enviado 521 toneladas de material, 86 equipos caninos y más de 2.741 integrantes de personal de búsqueda, rescate y apoyo, quienes ya se encuentran integrados con nuestros equipos", ha explicado Rodríguez en redes sociales.

Los equipos caninos del SEPA ya trabajan sobre el terreno Los dos binomios de la Unidad Canina de Rescate del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) desplazados a Venezuela ya se encuentran sobre el terreno y se han incorporado a las labores de búsqueda de personas tras los terremotos registrados en el país. El dispositivo está integrado por los guías caninos Miguel de Prado y Rubén Rocandio, junto a los perros Sindi y Kenia, que trabajarán en la zona de La Guaira dentro del operativo internacional coordinado por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. Según ha informado el SEPA, los equipos han llegado esta mañana a Venezuela tras salir en la tarde del sábado desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y se han desplazado posteriormente desde Carabobo hasta el área asignada para iniciar las tareas de rastreo.

El contingente extremeño ya en Caracas y se integra en el equipo internacional de rescate El equipo especializado del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios (CPEI) de la Diputación de Badajoz ya ha llegado a Caracas para incorporarse al dispositivo internacional de rescate desplegado tras los devastadores terremotos que han sacudido Venezuela. Los diez bomberos del CPEI, acompañados por un perro de rescate y más de 3.000 kilos de material especializado, forman ya parte del equipo ES LUSAR PC, un grupo de intervención que reúne a especialistas procedentes de la Comunidad Valenciana, Asturias, Galicia, Murcia y Extremadura, con el objetivo de coordinar las operaciones de búsqueda y salvamento en las zonas más afectadas por la catástrofe.