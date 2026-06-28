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Tragedia en el país sudamericano

Los bomberos de Córdoba, sin éxito por ahora en la búsqueda de supervivientes en Venezuela: "Es un escenario dantesco"

Los especialistas, con un perro entrenado para la búsqueda de personas con vida bajo los escombros, llegaron a última hora de la tarde del sábado a La Guaira

Bomberos del Consorcio de Córdoba con el perro especializado en la búsqueda de supervivientes, en la noche del sábado en Venezuela (imagen facilitada por el Consorcio).

Bomberos del Consorcio de Córdoba con el perro especializado en la búsqueda de supervivientes, en la noche del sábado en Venezuela (imagen facilitada por el Consorcio). / CÓRDOBA

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Rafael Verdú

Rafael Verdú

Córdoba

Los bomberos del Consorcio de la Diputación de Córdoba están ya trabajando sobre el terreno en la zona de La Guaira, en un área conocida como Caraballeda, para intentar localizar supervivientes bajo los escombros tras el doble terremoto de Venezuela. Hasta el momento no han encontrado a nadie con vida, según ha confirmado a este medio el bombero Antonio García, que realiza labores de apoyo desde Córdoba.

El equipo cordobés, formado por tres rescatistas y un perro entrenado, llegaron a última de la tarde del sábado (hora venezolana) al escenario, que García ha calificado como "una situación dantesca" a partir de los testimonios de quienes ya trabajan sobre el terreno. Los bomberos del Consorcio no perdieron tiempo y comenzaron la búsqueda nada más llegar a la zona, dado que en estas situaciones el tiempo es clave. Así, mientras algunos técnicos montaban el campamento, los demás iniciaron el rastreo sin demora. De hecho, la rapidez ha sido tanta que, según García, los especialistas cordobeses han sido los terceros en llegar desde España, solo por detrás de la Unidad Militar de Emergencias y los efectivos de la Comunidad de Madrid.

Equipos de rescate, entre ellos los bomberos de Córdoba, en la noche del sábado en Venezuela (imagen facilitada por el Consorcio).

Equipos de rescate, entre ellos los bomberos de Córdoba, en la noche del sábado en Venezuela (imagen facilitada por el Consorcio). / CÓRDOBA

Han estado ya en tres o cuatro zonas diferentes, siempre en el entorno de La Guaira, según las indicaciones que recibían de las autoridades. La coordinación de todos los efectivos corre a cargo de Naciones Unidas.

Bomberos con experiencia en una zona dedicada al turismo

"El escenario es de lo más fuerte que han visto", asegura García, y eso que muchos de los bomberos allí destacados -no sólo los cordobeses- ya tienen experiencia en situaciones similares de grandes catástrofes humanitarias. La zona más afectada está dedicada al turismo y eso hace que gran parte de los edificios tengan mucha altura, algunas de ellos de entre 15 y 20 plantas.

Los bomberos cordobeses, en un edificio derrumbado en Venezuela (imagen cedida por el Consorcio).

Los bomberos cordobeses, en un edificio derrumbado en Venezuela (imagen cedida por el Consorcio). / CÓRDOBA

Aún se desconoce cuándo está prevista la vuelta de los rescatistas del Consorcio de la Diputación de Córdoba, ya que los equipos allí destacados están a las órdenes de las autoridades, que creen que es posible aún localizar a personas con vida que se encuentren inconscientes bajo los escombros. Es posible que sea necesario un segundo envío, si bien en tal caso se trataría de unidades médicas. "Ya depende de lo que ellos nos digan", sostiene García.

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La actuación de los bomberos de Córdoba ha sido posible gracias a un convenio de colaboración con el área de Cooperación Internacional de la Diputación de Córdoba. Antonio García apunta que "hay que poner en valor estos acuerdos, porque parece que nunca pasan cosas, pero estos convenios son los que nos hacen posible salir" a catástrofes humanitarias como la que ahora afecta a Venezuela.

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