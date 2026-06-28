40 años del PER...Y los jornaleros cordobeses salieron de la cuneta

El antecesor del PER en los años 80 fue el empleo comunitario, un sistema por el que los jornaleros, desde los 16 años, cobraban una paga a cambio de trabajos básicos. Los montaban en autobuses (solo hombres) y, como en La leyenda del indomable, los mandaban a arreglar carreteras. El castreño Manolo Merino estuvo en aquellas lides con menos de 18 años y aún recuerda cómo, cuando se suprimió este plan y entró en vigor el PER, «comentábamos que por fin nos iban a sacar de las cunetas; lo decíamos con un doble sentido y para todos fue un alivio».

Muchos de los jornaleros de entonces optaron por emigrar en busca de una vida mejor, pero Manolo se quedó y estuvo en el PER hasta los 30 años. «Cobraba el subsidio y salía una vez al año a las obras del PER», rememora, que sirvieron además para «dar un cambio al pueblo porque se apañaron muchas calles». Sin esta opción, puede que este temporero también hubiera acabado en Cataluña o Alemania. «Ayudó mucho el poder tener una prestación cuando no había trabajo en el campo», asegura.

José Joaquín Aranda ha estado «siete u ocho veces» en las obras del PFEA en los últimos años, hasta que optó por montar un bar. Antes, en 2015 se marchó a Ibiza para trabajar en la construcción «hasta que ahorré unos dinerillos» y pudo volver al pueblo. Los contratos del plan de empleo, que solían hacerse en septiembre durante un par de semanas o poco más, ayudaron a su retorno.

José Joaquín Aranda, en su bar de Castro del Río, donde trabajó varios años en obras del PFEA. / CÓRDOBA

Ahora, asegura que «he estado contento con los contratos, a veces eran obras en la calle y otras veces me mandaban a arreglar algún camino. Al que está acostumbrado a trabajar no le pesa». Sigue echando horas en el campo, «cuando llega la aceituna o ahora en los viveros. Nunca he estado en sitios fijos, me he buscado la vida como otros haciendo de todo». Su queja es que «hay que pagar un sello al mes de unos 130 euros, una barbaridad».

Dioni Sánchez es otra de esas personas que se acogió al PER. Lo hizo en la década de los 90 al estar dada de alta en el antiguo Régimen Especial Agrario (REA) porque trabajaba durante algunos meses del año en la recogida de la aceituna. «Salíamos a trabajar en las obras porque era una condición imprescindible si luego querías optar a cobrar el paro, aunque únicamente lo cobré dos años, pero esa fue la situación por la que me acogí al programa», explica.

Relata que trabajaba durante quince días al año y en cuanto a las fechas, varían entre los meses inmediatamente anteriores a la campaña de recogida de aceituna o a los posteriores porque «el tiempo de trabajo en el campo se respetaba», algo que también ocurre en la actualidad. El trabajo que desempeñaba era el de peón de albañil, por lo que tocaba «limpiar adoquines, transportar materiales, lo que se nos pidiera».

Noticias relacionadas

Reconoce esta trabajadora que «no me gustaba en exceso el trabajo, pero hacíamos lo que nos mandaban y cumplíamos con nuestra obligación». Además, recalca que eran muchas las mujeres que se acogían al programa de empleo, con el que trabajó en infinidad de sitios de Pozoblanco como la calle Feria, el camping municipal, el cementerio, el paseo de la Herradura o la circunvalación. n