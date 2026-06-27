Ruidos, olores y hasta 90 camiones al día: las quejas del Ayuntamiento de Baena contra la planta de biogás

El Ayuntamiento de Baena ha presentado las alegaciones contra la instalación de una planta de biogás en su término municipal, adyacente a la fábrica de Oleícola El Tejar, que actualmente se encuentra en fase de exposición pública en la Junta de Andalucía. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, señala lo que a juicio del Consistorio son varias deficiencias ambientales y técnicas.

Una de ellas radica en el nivel de ruido que generaría la planta. El Ayuntamiento de Baena, apoyándose en un informe de su área de Urbanismo y Medio Ambiente, se queja de que los promotores de la planta han tomado arbitrariamente como límite sonoro un valor incorrecto. Los topes declarados por la empresa son 75 decibelios por la noche y 65 durante el día, los que se aplican a las áreas industriales. Ahora bien, el Consistorio entiende que deberían usarse los límites para zonas residenciales o rurales protegidas, ya que hay viviendas en el entorno. Estos últimos marcan 20 decibelios menos, con lo que el ruido de la maquinaria pesada de la planta, que en algunos casos puede operar durante todo el día, los rebasaría.

El riesgo de malos olores

Las alegaciones también señalan que el estudio de olores es "metodológicamente nulo" puesto que no incluye las emisiones de la propia planta de Oleícola El Tejar. El Ayuntamiento entiende que el impacto debería tener en cuenta la acumulación de olores en ambas instalaciones.

Además, el segundo rumbo más habitual de los vientos de la zona "empuja la masa de aire directamente hacia los principales receptores sensibles". De este modo, según recogen las alegaciones municipales, "la propia documentación técnica del promotor, correctamente interpretada, acredita el riesgo de impacto odorífero sobre la población".

Por otro lado, el Ayuntamiento señala los efectos sobre el tráfico de la llegada de hasta 90 camiones pesados diarios (pico máximo) sobre una vía pecuaria para la que no se ha solicitado autorización. También se queja de la ausencia de un análisis hidrológico detallado, lo que "impide evaluar el riesgo de contaminación de aguas subterráneas y superficiales por nitratos y lixiviados derivados del tratamiento de 300.000 toneladas anuales de residuos orgánicos licuados".

El Ayuntamiento plantea buscar otra ubicación

El Ayuntamiento de Baena cree que hay otras ubicaciones en el término municipal que podrían ser viables para la instalación de la planta. "El Informe Técnico Municipal acredita que existen emplazamientos alternativos viables en el término municipal de Baena con menor riesgo de episodios odoríferos", apuntan las alegaciones.

Por otro lado, la Junta acaba de poner en exposición pública la autorización para otra actuación relacionada con la planta de biogás de Baena. Se trata del gasoducto de conexión, que ejecutará la empresa Nedgia Andalucía sobre un tramo de 500 metros. La canalización es necesaria para evacuar el gas producido en la planta a través del gasoducto cercano.